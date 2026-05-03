النصر والذيد مواجهة قوية في نهائي كأس الوطن لرجال اليد

يلتقي عند السابعة والنصف من مساء غد الاثنين على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، فريقا النصر والذيد لكرة اليد في مواجهة من العيار الثقيل، تحمل طابعاً تاريخياً كونها الأولى بينهما في نهائي بطولة كأس الوطن لكرة اليد، صراعٌ مفتوح لا يعترف بأنصاف الحلول ولا يمنح فرصة للتعويض، حيث يدخل الفريقان اللقاء بشعار واحد «الفوز ولا شيء سواه». وتتجه الأنظار إلى الحدث المرتقب، في سعي النصر والذيد لاعتلاء منصة التتويج وخطف لقب النسخة الثانية من البطولة.



من جانبه، أكمل اتحاد اللعبة كافة تحضيراته التنظيمية والفنية لإنجاح هذا الحدث الكبير بصورة مميزة، حيث تم توجيه الدعوات لعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية لحضور ختام البطولة، بما يعكس أهمية الحدث وقيمته على مستوى كرة اليد المحلية.



وكان فريقا النصر والذيد قد حجزا مقعديهما في نهائي البطولة، بعد أمسية كروية حافلة بالإثارة والندية في الدور نصف النهائي الذي أُقيم مساء الجمعة، في مواجهتين حبستا الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، حيث وجه النصر رسالة قوية بإقصاء حامل اللقب الشارقة، والذيد أثبت حضوره بفوزه على شباب الأهلي، ليضربا موعداً مع نهائي لا يقبل إلا حسم اللقب.



في المباراة الأولى، وفي قمة مبكرة بكل المقاييس، نجح النصر في تحقيق فوز ثمين وصعب على الشارقة بنتيجة 31-30، في اللقاء الذي احتضنته صالة الشيخ راشد بن مكتوم، ورغم تأخر «العميد» في الشوط الأول بنتيجة 13- 17 لصالح الشارقة، حامل اللقب. إلا أن النصر عاد بقوة في الشوط الثاني، ليقلب الطاولة بفضل أداء قتالي وروح عالية، وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث تبادل الفريقان التقدم قبل أن يحسم النصر المواجهة في اللحظات الحاسمة، مسجلاً فوزاً يُعد الأول على الشارقة هذا الموسم بنتيجة 31/ 30، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب.



ولم تخلُ المباراة من الشد والتوتر، إذ شهدت عدة بطاقات حمراء لكل من اللاعب معاذ بن الحسن من الشارقة، ورائد سعيد ومحمد سعيد من النصر، إلى جانب عدد من الإنذارات، في لقاء اتسم بالقوة والاحتكاك العالي، خلال المباراة التي أدارها الحكمان محمد جمعة ويعقوب جاسم وعلى الطاولة شهاب أحمد وخالد أحمد والمراقب محمد ناصر.



شهد المباراة كل من سعود صالح رئيس الاتحاد، ونائبه محمد حسن السويدي، ورحمة غالب عضو مجلس إدارة الاتحاد، وجاسم محمد ومحمد صالح عضوي مجلس إدارة نادي الشارقة، وعمران الطواش مشرف اليد بنادي النصر.



في المباراة الثانية، فرض فريق الذيد أفضلية وشكل مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المستحق رغم صعوبته على فريق شباب الأهلي بنتيجة 35/ 31 بأداء متوازن وتنظيم واضح داخل الملعب، ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي عن جدارة، وظهر فريق «الذيد» بانسجام كبير بين لاعبيه، ما يعكس جاهزيتهم لخوض التحدي الأكبر في المباراة النهائية.