الشارقة والوصل إلى نهائي النسخة الأولى من «سوبر شباب اليد»

تأهل فريقا الشارقة والوصل إلى نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري سوبر شباب اليد، عقب فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا مساء اليوم الخميس. ففي المباراة الأولى، نجح فريق الشارقة في تحقيق انتصار كبير على حساب النصر بنتيجة 44-34، في اللقاء الذي احتضنته صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، ليؤكد الشارقة تفوقه ويحجز بطاقة العبور إلى النهائي عن جدارة.



وفي المواجهة الثانية، التي أقيمت على صالة نادي مليحة، قدم فريق الوصل أداءً قوياً تُوّجه بفوز مستحق على اتحاد كلباء بنتيجة 34-27، ليكمل «الإمبراطور» عقد المتأهلين إلى المباراة النهائية.



بهذا الفوز، يضرب الشارقة موعداً مع الوصل في نهائي مرتقب يعد الثالث بين الفريقين في هذه الفئة السنية خلال الموسم الحالي، حيث يسعى كل منهما لحسم اللقب الأول في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية في الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل على صالة نادي البطائح، في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 9 أندية، وتُقام خلال الفترة من 23 أبريل الماضي وحتى 6 مايو الجاري، وسط تنافس قوي على لقب هذه الفئة العمرية.