7 أندية في انطلاقة منافسات بطولة كأس الوطن لكرة اليد

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس الوطن لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/ 2026، في ختام أجندة مسابقات الرجال، بمشاركة سبعة أندية هي: الشارقة، شباب الأهلي، النصر، الوصل، مليحة، دبا الحصن، والذيد. وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى الثامن من مايو المقبل، في أجواء تنافسية مرتقبة بين الفرق الطامحة لإنهاء الموسم بالتتويج.



شهدت ضربة البداية إقامة ثلاث مباريات على ملاعب محايدة، حيث أسفرت المواجهة الأولى التي أقيمت بضيافة نادي مليحة عن فوز فريق شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 34-25، في مباراة فرض خلالها شباب الأهلي أفضليته منذ البداية حتى صافرة النهاية.



وفي اللقاء الثاني، الذي استضافه نادي الشارقة، حقق فريق النصر فوزاً عريضاً على مليحة بنتيجة 23/34 مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب بأداء دفاعي قوي وهجوم فعال.

واختُتمت مباريات الجولة بفوز فريق الذيد على الوصل بنتيجة 30/ 23، في اللقاء الذي أقيم بضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، ليحجز الذيد مقعده في الدور المقبل عن جدارة. وغاب فريق الشارقة، حامل لقب النسخة الماضية، عن منافسات الجولة التمهيدية، ليتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي.



وبختام الجولة التمهيدية، ودّعت فرق دبا الحصن ومليحة والوصل منافسات البطولة، فيما تأهلت أندية شباب الأهلي، النصر، والذيد إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب الشارقة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي في الأول من مايو المقبل، حيث يلتقي الشارقة مع النصر في مواجهة قوية، بينما تجمع المباراة الثانية بين الذيد وشباب الأهلي، في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل إلى النهائي.



تكتسب بطولة كأس الوطن أهمية مضاعفة هذا الموسم، كون الفريق المتوج باللقب سيمثل الدولة في بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد، وهو ما يضفي مزيداً من الحافز والتحدي على الفرق المشاركة، ومن المتوقع أن تشهد الأدوار المقبلة مستوى عالياً من الإثارة والندية.