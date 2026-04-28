كرة اليد

تأهل الشارقة والنصر والوصل وكلباء إلى نصف نهائي دوري السوبر للشباب لكرة اليد

وام

أقيمت اليوم مواجهات الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لبطولة دوري السوبر لكرة اليد للشباب. وحسمت المواجهات تأهل فرق الشارقة، والنصر، والوصل، وكلباء إلى الدور نصف النهائي.


وجاء ذلك بعد فوز الشارقة على شباب الأهلي بنتيجة 47-37، في صالة نادي النصر، وفوز النصر على البطائح بنتيجة 41-20، في صالة سمنان بنادي الشارقة، وفوز الوصل على دبا الحصن بنتيجة 40-37، في صالة نادي مليحة، وفوز كلباء على مليحة بنتيجة 35-28، في صالة نادي الذيد.


ويلتقي في الدور نصف النهائي كل من الشارقة مع النصر، في صالة نادي الوصل، والوصل مع كلباء، في صالة نادي الشارقة، وذلك يوم 30 أبريل الجاري.