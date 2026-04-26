الشارقة «أ» يتوج بطلاً لدوري الصغار

تُوِّج فريق الشارقة «أ» بلقب الدوري العام لفئة الصغار، بعد فوزه على فريق الشارقة «ب» بنتيجة 77 مقابل 70.5 نقطة، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 ضمن مجموعة تحديد المراكز من 1 إلى 9 بالدور النهائي.



وقام ياسر علاي النقبي والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، بتتويج الفريق البطل، الذي أنهى المنافسات متصدراً برصيد 77 نقطة، مؤكداً تفوقه واستمراريته في صدارة اللعبة.



وبهذا الإنجاز، ينجح نادي الشارقة في الحفاظ على لقب البطولة للموسم الخامس على التوالي، في إنجاز يعكس قوة القاعدة السنية والعمل المتواصل داخل النادي.