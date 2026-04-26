الشارقة يتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للشباب

تُوج فريق الشارقة لفئة الشباب لكرة اليد بطلاً لمسابقة كأس الإمارات للموسم الرياضي 2025-2026 للمرة الثالثة على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه، بمسماها القديم «كأس الاتحاد» والحالي «كأس الإمارات»، وذلك عقب فوزه على فريق كلباء بنتيجة 36-27 في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعت الفريقين، على صالة نادي الذيد.



تَوج ياسر علاي النقبي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام، نادي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ونادي كلباء بالميداليات الفضية وصيفاً، بحضور علي حسين المرزوقي، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، وبدر الحمادي، مشرف المراحل السنية لكرة اليد. أدار المباراة طاقم تحكيم ضم يحيى سلمان وسلمان عبدالله، وعلى الطاولة شهاب أحمد وربيع خميس، والمراقب الفني محمد ناصر.



يذكر أن البطولة أقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وعلى ملاعب محايدة، بمشاركة 9 أندية هي: الشارقة، كلباء، دبا الحصن، الوصل، شباب الأهلي، مليحة، البطائح، النصر، والذيد.



من جهته أعرب بدر الحمادي مشرف المراحل السنية بنادي الشارقة، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد جودة العمل الكبير لمنظومة كرة اليد التي تحظى بدعم متواصل من إدارة نادي الشارقة وإدارة الألعاب الجماعية.



كما أشاد الحمادي بفريق شباب الشارقة لتفوقهم بحصد ثلاثية الموسم الجاري، بعدما تُوجوا بلقب الدوري العام وكأس السوبر. لتواصل كرة اليد بقلعة الملك احتكارها لجميع الألقاب بكافة الفئات، الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار، محققين العلامة الكاملة «12 بطولة» حتى الآن.