«الشارقة الرياضي» 175 يطلق برنامجاً تدريبيا للمراحل السنية بكرة اليد



أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج إعداد لاعبي فئات البراعم والأشبال والناشئين لكرة اليد في أندية الشارقة من 18 أبريل الجاري، ويختتم في 18 مايو المقبل تحت إشراف أخصائيي إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وبالتنسيق مع مدربي الأندية، بهدف متابعة تطوير مستويات اللاعبين واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بما يضمن صقل مهاراتهم.



يشارك في البرنامج 400 لاعب يمثلون 8 أندية هي: الشارقة والبطائح والمدام ومليحة وخورفكان ودبا الحصن وكلباء والذيد، ويتضمن تدريبات ومباريات تجريبية بمختلف الملاعب بأندية الإمارة، وسيختتم من خلال دورات تقييمية.