الشارقة يحتفل بدرع دوري اليد بالعلامة الكاملة واللقب العاشر على التوالي

احتفل نادي الشارقة مساء اليوم في عقر داره بتتويج فريق كرة اليد بدرع دوري رجال كرة اليد للموسم الرياضي 2025 - 2026، بعد أن أنهى مشواره في البطولة بالعلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، عقب فوز عريض وسهل في الجولة الأخيرة الـ 21 للمسابقة على فريق النصر 31/ 17، وأدار المباراة طاقم التحكيم المواطن من الشباب والمكون من راشد محمد وخليفة خالد للساحة وعلى الطاولة مروان علي وخميس العشر وراقبها عبدالله خميس..

وحل فريق شباب الاهلي ثانياً برصيد 37 نقطة عقب فوزه على فريق الذيد 25/26 وفريق النصر ثالثا برصيد 32 رغم خسارته من الشارقة حل فريق الذيد بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة وفريق مليحةخامساً برصيد 17 نقطة وفريق دبا الحصن سادساً برصيد 14 نقطة وفريق الوصل سابعاً واخيراً برصيد 6 نقاط



جاءت الاحتفالات لتتوج موسماً استثنائياً لـ«الملك»، الذي كان قد حسم اللقب رسمياً قبل ثلاث جولات من النهاية، بعدما وصل آنذاك إلى 45 نقطة، مؤكداً تفوقه الكبير على بقية المنافسين. وبهذا الإنجاز، يحقق الشارقة لقبه العاشر على التوالي في بطولة الدوري، والـ20 في تاريخه، ليواصل كتابة فصول جديدة من الهيمنة في سجل كرة اليد الإماراتية، ويعزز مكانته كأحد أعمدة اللعبة وأبرز أبطالها عبر العقود.



ويعكس هذا التتويج استمرار السيطرة المطلقة للشارقة على البطولة خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح الفريق في فرض نفسه بطلاً متوجاً منذ موسم 2016 - 2017 وحتى الموسم الحالي، في سلسلة ذهبية نادرة تعكس الاستقرار الفني والإداري داخل النادي.



لوحة الشرف

تؤكد «لوحة شرف الدوري العام» التي تمتد عبر 48 موسماً منذ انطلاقة البطولة في 1976 - 1977، تميز الشارقة في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح الرقم الأبرز في سجل الأبطال، وسط تنافس تاريخي شهد تتويج عدة أندية، إلا أن «الملك» خطف الأضواء بسلسلة إنجازاته المتواصلة، مؤكداً أن حقبة «الملك الشرقاوي» لا تزال مستمرة.



حفل التتويج

شهد حفل الختام الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني وشارك في التتويج الشيخ أحمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سعود صالح رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد السلام المحبوبي الامين العام للاتحاد، وياسر النقبي رئيس لجنة الحكام وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبيد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومن نادي الشارقة كل من محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس الإدارة، وخالد عيسى المدفع والعديد من قيادات نادي الشارقة. حيث تم تتويج فريق الشارقة بدرع الدوري والميداليات الذهبية، كما تم تتويج فريق النصر الثالث بالميداليات البرونزية، وكان فريق شباب الأهلي قد حصد المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم مع فريق الذيد، كما تم تكريم حكام المباراة النهائية، ونجم المنتخب الأول عبدالله أحمد والقطب الشرقاوي علي عمران والمدرب القديم عاصم السعدني، وتقديم درع النادي لاتحاد اليد.