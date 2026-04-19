ناشئو الشارقة أبطال دوري كرة اليد للمرة الـ 18

تُوج نادي الشارقة بلقب دوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2025-2026 بالعلامة الكاملة، وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي، والثامنة عشرة في تاريخ النادي. وجاء تتويج ناشئو الشارقة بعد تغلبهم على البطائح بنتيجة 34-24 في لقاء الجولة 18 والأخيرة، والذي جرى على صالة نادي الشارقة الرياضي، ليختتم الفريق المسابقة التي شارك فيها 10 أندية بنظام الدوري من دورين، برصيد 54 نقطة محققاً 18 فوزاً متتالياً.





عقب صافرة نهاية المباراة قام عضوا اتحاد كرة اليد، رحمة غالب المنصوري، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، بتتويج ناشئي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بحضور علي المرزوقي، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية، وبدر الحمادي، مشرف المراحل السنية بالنادي.

كما قام محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بتتويج فريق نادي النصر بالميداليات الفضية، بعد حصوله على المركز الثاني برصيد 42 نقطة، عقب فوزه على نادي الوصل، وجاء ذلك بحضور د. فيصل حسين الطواش، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وعمران الطواش، مشرع اللعبة بالقلعة الزرقاء.