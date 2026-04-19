الشارقة يحسم لقب دوري اليد مبكراً... والجولة 20 تحدد الوصافة

رغم حسم الشارقة لقب دوري رجال كرة اليد مبكراً قبل ثلاث جولات جاءت الجولة العشرون، التي أقيمت، أمس السبت، لتؤكد أن المنافسة لا تزال مشتعلة بين بقية الفرق، سواء على مركز الوصافة أو لتحسين المواقع في سلم الترتيب العام.



وواصل الشارقة عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز على دبا الحصن بنتيجة 31-30، رافعاً رصيده إلى 51 نقطة، ومؤكداً تفوقه المطلق هذا الموسم، وفي مباراة لا تقل إثارة، تمكن النصر من الفوز على مليحة بنتيجة 24-23، ليواصل الضغط على مركز الوصافة، فيما حقق الذيد انتصاراً مهماً على الوصل بنتيجة 30-28.



وبنهاية الجولة حافظ شباب الأهلي على المركز الثاني برصيد 34 نقطة رغم غيابه عن هذه الجولة، في حين رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، ليبقى الصراع بينهما مفتوحاً حتى الجولة الأخيرة، كما عزز الذيد موقعه في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، يليه مليحة خامساً بـ17 نقطة، ثم دبا الحصن سادساً بـ14 نقطة، بينما بقي الوصل في المركز السابع والأخير برصيد 6 نقاط.



وبذلك حسم الشارقة الصدارة واللقب رسمياً، كما استقر الوصل في قاع الترتيب، فيما تبدو المنافسة على المركز الثاني محصورة بدرجة كبيرة بين شباب الأهلي والنصر.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الحادية والعشرين والأخيرة، المقررة يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، والتي ستشهد الحسم النهائي لبقية المراكز، في ختام البطولة في نسختها الـ 49، والتي شهدت مشاركة 7 أندية، وقُسمت المسابقة على 3 مراحل بنظام تجميع النقاط لتحديد البطل وترتيب المراكز.