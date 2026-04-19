حكمنا إسماعيل سالم يشارك في «آسيوية اليد الشاطئية» السادسة بالصين

يشارك الإماراتي إسماعيل سالم حسن، الحكم الدولي والمراقب الفني لكرة اليد الشاطئية، عضو مجموعة الكرة الشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، في إدارة مباريات البطولة الآسيوية السادسة للرجال والسيدات الشاطئية، والتي تقام ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في مدينة سانيا بجمهورية الصين، خلال الفترة من 21 ولغاية 30 أبريل الجاري.



تأتي مشاركة الكوادر الإماراتية الفنية والتحكيمية في مثل هذه المحافل القارية تأكيداً على الثقة الكبيرة، التي تحظى بها على مستوى الاتحاد الآسيوي، وبنفس الحال على المستوى الدولي وخصوصاً أن إسماعيل سبق وشارك بفاعلية في البطولات على المستويات الدولية، ودور الفاعل في دعم وتنظيم البطولات، بما يعكس تطور كرة اليد الإماراتية، وحضورها المميز على الساحة الخارجية.



وثمن إسماعيل سالم هذه المشاركة والوجود في هذا المحفل الآسيوي الكبير، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يوجد خلالها بمثل هذه البطولات، وسبق أن شارك بالعديد من البطولات الدولية بهذه الرياضة الشائقة، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على هذه الرياضة على المستوين الآسيوي والدولي، التي تؤكد ثقتها بأجهزتها الفنية، وقال: «لي الشرف أن أكون من ضمنها على جميع المستويات ببطولات اليد الشاطئية والعادية للرياضة اليد».