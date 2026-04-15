الشارقة يحسم اللقب مبكراً... وصراع مشتعل على منصة دوري رجال اليد

أكد فريق الشارقة تفوقه المطلق هذا الموسم، بعدما حسم لقب دوري رجال اليد رسمياً قبل ثلاث جولات من الختام، محققاً العلامة الكاملة في إنجاز يعكس قوته واستقراره الفني. ورفع الشارقة رصيده إلى 48 نقطة، ليبتعد في الصدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيه، مؤكداً أحقيته بالبطولة عن جدارة واستحقاق.



في أبرز مواجهات الجولة 19 والتي احتضنتها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء، نجح الشارقة في حسم قمة الدوري أمام شباب الأهلي بنتيجة 28-26، في لقاء قوي اتسم بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمه الشارقة بخبرة لاعبيه.



وواصل النصر عروضه القوية محققاً فوزاً مهماً على دبا الحصن بنتيجة 28-22، بختام المباراة التي أقيمت على أرض صالة نادي الذيد ليعزز موقعه في سباق المراكز المتقدمة.



وفي ختام الجولة، تفوق مليحة على الذيد بنتيجة 32-27، بختام المباراة التي أقيمت على أرض صالة نادي الشارقة، فيما غاب الوصل عن هذه الجولة. واصل الشارقة تربعه على قمة الترتيب العام برصيد 48 نقطة، مؤكداً تتويجه باللقب، فيما جاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ليبقى أقرب المنافسين. وحل النصر ثالثاً برصيد 28 نقطة، محافظاً على حظوظه في التقدم، بينما جاء الذيد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، يليه مليحة خامساً برصيد 20 نقطة.



وفي المراكز الأخيرة، حل دبا الحصن سادساً برصيد 14 نقطة، بينما يقبع الوصل في المركز السابع والأخير برصيد 6 نقاط.

ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية الدوري، ورغم حسم اللقب، لا تزال المنافسة محتدمة على المراكز المؤهلة لمنصة التتويج، حيث ينحصر الصراع بشكل كبير بين شباب الأهلي والنصر والذيد، ويسعى كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط في الجولات المتبقية، في ظل تقارب المستويات والطموح لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن.