الجولة 18 ترفع وتيرة الصراع قبل خط النهاية بدوري رجال اليد

مع اقتراب دوري رجال اليد من محطته الختامية وقبل جولتين فقط على إسدال الستار، تزداد أهمية كل مباراة في ظل سعي الأندية لتحسين مواقعها في جدول الترتيب. ورغم أن ملامح الصدارة والوصافة باتت واضحة إلى حد كبير بانحصارها بين الشارقة وشباب الأهلي، إضافة إلى تمركز الوصل في قاع الترتيب، إلا أن بقية المراكز لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات وتشهد صراعاً محتدماً.



أسفرت نتائج الجولة الثامنة عشرة، التي أقيمت اليوم السبت وشهدت ثلاث مباريات، عن فوز شباب الأهلي على النصر بنتيجة 35-34، في ختام مواجهة مثيرة احتضنتها صالة الفرسان في دبي، ليواصل شباب الأهلي تمسكه بالمركز الثاني ويؤكد رغبته في إنهاء الموسم بقوة.



وفي مباراة أخرى، نجح فريق الذيد في تحقيق فوز مهم على حساب دبا الحصن بنتيجة 24-22، ليعزز موقعه في جدول الترتيب ويواصل الضغط على فرق المقدمة، فيما تعقدت مهمة دبا الحصن في تحسين مركزه.



واختتمت الجولة بفوز مهم لفريق الوصل، هو الأول له بعد غياب طويل والثاني له بمسيرته بالبطولة، والذي جاء على حساب ضيفه فريق مليحة بنتيجة 32-27، ليمنح الفريق دفعة معنوية رغم بقائه في المركز الأخير.



وشهدت الجولة غياب فريق الشارقة، الذي حسم اللقب مبكراً بالعلامة الكاملة حتى الآن برصيد 45 نقطة، فيما واصل شباب الأهلي تمسكه بالوصافة برصيد 34 نقطة، وجاء النصر ثالثاً بـ25 نقطة، والذيد رابعاً بـ21 نقطة. واحتل مليحة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، يليه دبا الحصن سادساً بـ14 نقطة، بينما بقي الوصل في المركز السابع والأخير برصيد 6 نقاط.