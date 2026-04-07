الإمارات تعزز حضورها في لجان كرة اليد الآسيوية بـ5 أعضاء

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد اختيار 5 من الكوادر الإماراتية لعضوية اللجان العاملة في الاتحاد، ضمن تشكيل اللجان للدورة الانتخابية «2025 - 2029»، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بالكفاءات الوطنية على المستوى القاري.

وتضم الكوادر الإدارية الوطنية في الاتحاد الآسيوي كلاً من: محمد حسن السويدي، نائب رئيس الاتحاد، عضوًا في لجنة التنظيم والمسابقات، وعبدالسلام ربيع المحيربي، أمين عام الاتحاد، عضوًا في لجنة الأخلاق، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة، في لجنة تطوير الدول النامية، والدكتورة منى الرئيسي، عضو مجلس الإدارة، في لجنة المرأة، وقاسم بن عاشور عضوًا في لجنة التدريب والأساليب.

وأكد الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن هذه الاختيارات جاءت بناءً على الكفاءة والخبرة، معربًا عن تطلعه إلى إسهام الأعضاء في دعم مسيرة تطوير كرة اليد الآسيوية خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التمثيل حضورًا إماراتيًا متجددًا في مختلف لجان اللعبة على المستوى القاري، ودورًا متناميًا في دعم مسيرة التطوير، بما يعزز مكانة الإمارات في منظومة كرة اليد الآسيوية، ويمثل امتدادًا لجهودها المستمرة في الارتقاء بمختلف جوانب اللعبة.

من جانبه، أعرب سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، عن خالص شكره وتقديره للاتحاد الآسيوي لكرة اليد على هذه الثقة، مشيدًا بالقرار الذي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الكوادر الإماراتية على مستوى القارة.

وقال إن تواجد الكوادر الإماراتية في لجان الاتحاد الآسيوي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عمل متواصل وجهود كبيرة بذلها اتحاد الإمارات لكرة اليد في تطوير الكفاءات الوطنية وصقل خبراتها، مؤكدًا أن هذا الحضور الدائم ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى الخبرات الإدارية والفنية للكوادر المواطنة.

وشدد على أن الكوادر الإماراتية سفراء فوق العادة للرياضة الإماراتية داخل منظومة الاتحاد الآسيوي، لما تمتلكه من كفاءة وخبرة وقدرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لتعزيز هذا الحضور وتوسيع نطاق المشاركة في مختلف اللجان.