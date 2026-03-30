الشارقة يتصدر دوري اليد بالعلامة الكاملة

واصل فريق الشارقة تربعه على صدارة دوري رجال اليد، مع ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من البطولة التي تُقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار، حيث يرفع هذا النظام حدة التنافس على لقب البطولة، وتُلعب مباريات الدور الثالث على ملاعب محايدة، في إطار منافسة قوية بين الفرق السبعة المشاركة للفوز بدرع البطولة الأقوى والأطول في موسم 2025-2026.



وجاء تمسك الشارقة بالصدارة عقب فوزه الكبير على فريق الذيد بنتيجة 34-17، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، مؤكداً تفوقه واستمراره في القمة. في المقابل، تجمد رصيد الذيد عند 18 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف فريق النصر صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه.



وضمن الجولة ذاتها، نجح فريق شباب الأهلي في تحقيق فوز مهم خارج أرضه على حساب الوصل بنتيجة 30-25، في اللقاء الذي أُقيم على صالة الوصل. وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 30 نقطة محافظاً على المركز الثاني، في حين بقي الوصل في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط.



كما شهدت الجولة فوز فريق مليحة على دبا الحصن بنتيجة 26-22، في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي الشارقة، ليرفع مليحة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في حين تراجع دبا الحصن إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة. وتستمر المنافسة محتدمة في الدوري، خاصة على المراكز من الثالث إلى الخامس، في ظل تقارب النقاط، ما يعكس قوة البطولة وارتفاع مستوى التنافس بين الفرق المشاركة.