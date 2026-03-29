«عمومية اتحاد اليد» تعتمد استراتيجية تطوير المسابقات والفئات السنية

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة اليد، خطط عمل استراتيجية تهدف إلى تطوير مسابقات الاتحاد، وتعزيز مشاركة الفئات السنية، ودعم المنتخبات الوطنية، وذلك خلال اجتماعها العادي الذي عقد اليوم في مسرح اللجنة الأولمبية الوطنية.

كما شهد الاجتماع مشاركة 13 نادياً من أصل 16 من أعضاء الجمعية العمومية، بحضور المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، ومحمد حسن السويدي نائب رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع المحيربي أمين عام الاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، ومروان المرزوقي ممثل وزارة الرياضة.



واعتمدت الجمعية العمومية محضر الاجتماع السابق، والتقريرين الإداري والفني لعام 2025، إلى جانب الحساب الختامي للاتحاد. واستعرضت أبرز إنجازات الموسم، حيث بلغ عدد المسابقات 27 بطولة بإجمالي 627 مباراة لمختلف الفئات، فيما حقق المنتخب الوطني نتائج إيجابية، أبرزها التتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، إلى جانب المشاركة في عدد من البطولات الإقليمية والقارية.



وخلال الاجتماع، قدم ياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام، عرضاً لخطة تطوير الحكام، التي تستهدف بناء منظومة تحكيمية متميزة على المستويين الإقليمي والقاري خلال الموسمين المقبلين، من خلال إعداد كوادر وطنية واستقطاب حكام جدد. وشارك 40 حكماً في الدورة التأسيسية، اجتاز منهم 30 حكماً البرنامج بنجاح، بينهم 7 حكام تم قيدهم ضمن حكام الصفوة.

كما ناقشت الجمعية المقترحات المقدمة من الأندية، والتي ركزت على تطوير مسابقات المراحل السنية ورفع المستوى الفني، حيث تقرر إحالتها إلى ورش عمل فنية متخصصة لمناقشتها، والخروج بتوصيات تُعرض لاحقاً على مجلس إدارة الاتحاد.



ووجه المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، الشكر إلى الأندية على تعاونها في دعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية وفتح الصالات للتدريبات، مؤكداً أن الهدف المشترك يتمثل في خدمة المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن التعديلات التي طرأت على نظام المسابقات خلال الموسم الحالي ستخضع للتقييم، تمهيداً لمناقشتها في ورشة العمل المقررة يوم 18 مايو المقبل، عقب ختام الموسم في 17 مايو.

وأكد أن الاتحاد منفتح على تعديل اللوائح والمسابقات بما يخدم مصلحة كرة اليد، داعياً الأندية إلى دعم مشروع تطوير الحكام الذي يمثل أولوية لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة، مع أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك للارتقاء بكرة اليد الإماراتية وتحقيق نتائج مميزة على المستويين الإقليمي والدولي.