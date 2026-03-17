تأجيل البطولة الآسيوية للأندية أبطال دوري اليد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تأجيل النسخة الثامنة والعشرين من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للرجال، والتي كان من المقرر أن يحتضنها نادي الكويت لكرة اليد خلال الفترة من 6 إلى 16 أبريل المقبل، والمؤهلة مباشرة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» في مصر 2026.

وأوضح الاتحاد القاري أن القرار جاء بناءً على الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وحرصاً على سلامة واستقرار المنافسات.

وحدد الاتحاد الموعد الجديد لإقامة البطولة، لتقام منافساتها في الفترة من 6 إلى 16 يونيو 2026، مؤكداً أن التأجيل يأتي لضمان أعلى مستويات الأمان والتنظيم.