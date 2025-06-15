موسم كرة اليد ينطلق بنهاية أغسطس المقبل



ينطلق موسم كرة اليد 2025/ 2026 بنهاية شهر أغسطس المقبل، وسيشهد الموسم العديد من التغيرات الجديدة على نظام مسابقات اللعبة، يستهدف الوصول باللعبة لأعلى درجات التفوق من خلال الفرق في الأندية، والتي تصب في النهاية بصالح المنتخبات الوطنية.

وسيتم الإعلان عن ذلك خلال ورشة عمل، التي سيعقدها اتحاد اللعبة لشرح نظام المسابقات، ونظام القيد والتسجيل للموسم الرياضي 2025/ 2026، بحضور مشرفي اللعبة بالأندية الأعضاء، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الثلاثاء، بمقر الاتحاد في المقر الجديد للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بمنطقة النهدة بدبي.

وعلم «البيان» أن الموسم سينطلق بمسابقة جديدة تحت اسم «كأس الوطن» تمثل باكورة الموسم الجديد، والذي يتضمن العديد من المسابقات لمختلف الأعمار السنية، إلى جانب بطولات الرجال التي دأب الاتحاد على إقامتها سنوياً، بمشاركة الفرق السبعة، التي تشارك بمسابقات الموسم.

وأوضح ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد اليد، أن الموسم الجديد الذي سينطلق بنهاية أغسطس سيشمل العديد من المسابقات، وبنظام لم يبتعد عن التجديد للعديد من المسابقات، مشيراً إلى أن بطل المسابقة الجديدة سيلعب مع بطل الدوري «الشارقة» والفائز سيتأهل للعب في بطولة السوبر الخليجي «البحريني»، وبطولة السوبر الخليجي «السعودي».

وأوضح الحمادي أن بطولة الدوري العام هذا الموسم ستشهد الجديد، والذي ينطبق مع لوائح ونظام بطولة كأس الاتحاد واللتين ستشهدان تسجيل ومشاركة 5 لاعبين «لاعبان اثنان بفئة المحترفين، ولاعب من مواليد الدولة، ولاعبان من المقيمين من فئة الشباب» يشاركون بمنافسات بطولات الرجال.