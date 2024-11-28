صالة مليحة تستضيف سوبر اليد 21 ديسمبر

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة داود المليح الساعة الخامسة مساء 21 ديسمبر المقبل، موعداً لإقامة مباراة السوبر الإماراتي لكرة اليد، والتي تجمع بين فريق الشارقة بطل الدوري العام لموسم 2023/ 2024 وفريق شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للموسم 2023/ 2024، على الصالة الرياضية بنادي مليحة.

وتعتبر هذه النسخة السابعة، حيث فاز الجزيرة بالنسخة الأولى موسم 2016/ 2017، ومن ثم سيطر الشارقة على لقب البطولة على مدار 6 مواسم، ولم تقام البطولة موسم 2020/ 2021، وتعتبر ثاني مسابقات الموسم الحالي، ويمنح الفريق الفائز بالمباراة تمثيل الدولة في «السوبر الإماراتي البحريني».