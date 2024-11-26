الحفاوة والورود تستقبل «يد الشارقة» بطل آسيا

احتفت جماهير نادي الشارقة بلاعبي الفريق الأول لكرة اليد الفائز بلقب بطولة آسيا بعد فوزه على الخليج السعودي في النهائي، الذي أقيم في الدوحة. وشهد مطار الشارقة الدولي استقبالاً حافلاً لبعثة الشارقة، مساء أول من أمس، وكان في استقبالها الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وأقطاب النادي، يتقدمهم خميس السويدي وعلي المدفع وعلي عمران وعبد اللطيف الفردان ونبيل عاشور وعبدالله سلطان وأعضاء مجلس الإدارة، الذين رحبوا ببطل آسيا في وجود عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ومحمد الحصان، عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

وبعد أهازيج الفرقة الشعبية، استقل الأبطال حافلة مكشوفة، حيث كان في استقبالهم بصالة النادي الرياضية في سمنان جمهور كبير، شكر الفريق على ما قدمه في البطولة القارية حتى أهدى الإمارات أول ألقابها في اللعبة.

من جانبه، أهدى عيسى هلال الحزامي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن توقيت تحقيق هذا الإنجاز كان مثالياً تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، موضحاً أن هذا الفريق نفسه يحقق البطولات منذ أن كان لاعبوه صغاراً، حتى بعد وصولهم إلى مرحلة الرجال نجحوا في السيطرة على المسابقات المحلية آخر ثماني سنوات، ولذلك فإن تحقيق هذا اللقب القاري يعد تتويجاً لجهودهم المستدامة.

كما أكد خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن الإنجاز الحقيقي الذي حققه فريق كرة اليد بنادي الشارقة يتمثل في رفع علم الدولة وعزف السلام الوطني في أكبر محفل آسيوي للعبة وسط جميع المشاركين.

وقال: جميع أطراف المنظومة بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذا الإنجاز، سواء مجلس إدارة النادي أو القائمون على الألعاب المختلفة، واللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية وكذلك الجماهير، وجميعهم يستحق التهنئة، ولا ننسى دور الأجيال السابقة التي أسهمت ودعمت تطور هذا الفريق وصولاً إلى ما هو عليه الآن.