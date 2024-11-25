فوز تاريخي لنادي الشارقة بلقب آسيا لكرة اليد

أكد مسؤولون رياضيون أن إنجاز نادي الشارقة الرياضي بالتتويج بلقب بطولة آسيا لكرة اليد، للمرة الأولى، يعكس دعم القيادة الرشيدة، والجهود المبذولة طوال الفترة الماضية من قبل الدولة، والتطورات الكبيرة التي بدأت تؤتي ثمارها بإنجازات غير مسبوقة للرياضات المختلفة.

وحقق نادي الشارقة إنجازا بتتويجه باللقب الآسيوي بعد فوزه على فريق الخليج السعودي "حامل اللقب" في نهائي النسخة الـ 27 التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وأهدى سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، هذا الإنجاز، إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن توقيت تحقيق هذا الإنجاز كان "مثالياً" تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ، لافتا إلى أن فريق كرة اليد بنادي الشارقة قصة نجاح استثنائية عمرها 20 عاما.

وقال: نفس هذا الفريق يحقق البطولات منذ أن كان لاعبوه صغارً، حتى بعد وصولهم إلى مرحلة الرجال نجحوا في السيطرة على المسابقات المحلية آخر ثماني سنوات، ولذلك فأن تحقيق هذا اللقب القاري يعد تتويجاً لجهودهم المستدامة.

من جانبه أكد سعادة خالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي أن الإنجاز الحقيقي الذي حققه فريق كرة اليد بنادي الشارقة يتمثل في رفع علم الدولة وعزف السلام الوطني في أكبر محفل آسيوي للعبة وسط جميع المشاركين.

وقال إن جميع أطراف المنظومة بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذا الإنجاز، سواء مجلس إدارة النادي أو القائمين على الألعاب المختلفة، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكذلك الجماهير، وجميعهم يستحق التهنئة، ولا ننسى دور الأجيال السابقة التي ساهمت ودعمت تطور هذا الفريق وصولاً إلى ما هو عليه الآن.

من جهته أكد محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي أن تحقيق اللقب القاري، كان هدف فريق الشارقة منذ بداية البطولة مشيرا إلى أنهم واجهوا على مدار الفترة الماضية تحديات كبيرة، تتمثل في ضرورة تجاوز البطولات المحلية وتحقيق الألقاب القارية، وفي نفس الوقت تجاوز مرحلة عدم التوفيق التي حالفتنا في بطولة آسيا على مدار الأعوام الماضية واكتفينا فيها بتحقيق الميدالية البرونزية أكثر من مرة.

بدوره وجه المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، الشكر إلى لاعبي فريق كرة اليد بالنادي، وجهازهم الفني، على تحقيق هذا الإنجاز المشرف للدولة ولرياضة الإمارات، باعتباره أول إنجاز تاريخي لكرة اليد الإماراتية في هذا المحفل الآسيوي الكبير.