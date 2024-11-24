الشارقة بطلاً لآسيوية اليد ويتأهل للمونديال

رفع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري.

وثمّن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، الإنجاز الآسيوي الذي يرفع اسم الإمارات عالياً ويضاف إلى إنجازاتها ليؤكد تميز الرياضة الإماراتية التي تسير بخطى القيادة الرشيدة لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما هنأ سموه لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني وجمهور النادي وجميع محبيه وأبناء الإمارات بهذا الإنجاز الوطني.

وكان فريق الشارقة لكرة اليد، قد أحرز لقب البطولة الآسيوية الـ 27 لأندية أبطال الدوري، بعد الفوز، أمس، على منافسه فريق الخليج السعودي بنتيجة 27 / 26 في نهائي البطولة القارية لليد، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 9 فرق. وجاء تتويج الشارقة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتاريخ الأندية الإماراتية، ليتأهل لنهائيات كأس العالم «سوبر جلوب» 2025 التي ستقام مطلع العام المقبل في كل من كرواتيا والدنمارك والنرويج.

بهذه النتيجة، أهدى نادي الشارقة كرة اليد الإماراتية إنجازها الأول تاريخياً في بطولات الأندية الآسيوية أبطال الدوري، في مسيرة توج من خلالها «الملك» مشواره باللقب، بعد أن سبق له تحقيق الميدالية البرونزية لمرتين على التوالي في نسختي 2018 و2019.

قدم الشارقة مباراة كبيرة رغم تقدم فريق الخليج السعودي بنهاية الشوط الأول 13/ 11، ومع بداية الشوط الثاني نجح لاعبو الخليج في الابتعاد بالنتيجة ووصل الفارق إلى أربعة أهداف، قبل أن يعود الشارقة بالنتيجة وينجح في إدراك التعادل، وحسم المباراة لصالحه في الدقيقة الأخيرة والتتويج باللقب، مهدياً الإمارات أول ألقابها الآسيوية.

شهد النهائي ومراسم التتويج، خالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة الشارقة، وعيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد الحصان، عضو مجلس إدارة الشارقة، والعديد من محبي الفريق.