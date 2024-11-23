الشارقة يواجه الخليج السعودي في نهائي «آسيوية اليد» اليوم

يلتقي فريق كرة اليد بنادي الشارقة اليوم فريق الخليج السعودي، في نهائي النسخة الـ27 من بطولة الأندية الآسيوية، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل الشارقة بعد فوزه أول من أمس في نصف النهائي على الكاظمة الكويتي 28-27، فيما تأهل الخليج السعودي بعد فوزه على الدحيل القطري 23-21، في الدور نفسه.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يبلغ فيها فريق الشارقة المباراة النهائية في البطولة الآسيوية؛ إذ كان الإنجاز الأكبر للفريق من قبل هو التأهل إلى المربع الذهبي في ثلاث نسخ، إضافة إلى النسخة الحالية.

ونال الشارقة على مدار مشاركاته في البطولة الآسيوية الميدالية البرونزية في نسخة الهند 2018، وبرونزية الكويت مارس 2019، وبرونزية كوريا الجنوبية في العام نفسه.

واستهل الشارقة النسخة الحالية من البطولة بلقاء الكويت الكويتي في الجولة الأولى، وخسر أمامه 29-30، وفي الجولة الثانية خسر أيضاً أمام الريان القطري 26-28، وفي الثالثة فاز على الشباب البحريني 35-31، ليتأهل إلى ربع النهائي ثالثاً للمجموعة الأولى، التي تضم أربعة فرق، ثم فاز في الدور ربع النهائي على مس كرمان الإيراني 36-25، ليتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.