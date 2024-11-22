الشارقة يتأهل إلى نهائي «آسيوية اليد»

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، بفوزه على كاظمة الكويتي بالأشواط الإضافية بنتيجة (28-27)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (23-23)، في مباراة جمعتهما أمس، في الدور نصف النهائي من النسخة الـ27 للبطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ويسدل الستار عنها يوم غد.

تقدم كاظمة الكويتي في الشوط الأول بنتيجة (11-14)، قبل أن يتمكن الشارقة من معادلة النتيجة (23-23) قبل دقيقتين على نهاية المباراة، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية مدة كل منها خمس دقائق، انتهى أولها بالتعادل (25-25)، قبل أن يتمكن حارس الشارقة رجل المباراة الأول محمد إسماعيل في الثواني الأخيرة من التصدي لركلة جزاء كانت كفيلة بمنح الشارقة حسم الشوط الإضافي الثاني والفوز بالمباراة (28-27).