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كرة اليد

الشارقة يتأهل إلى نهائي «آسيوية اليد»

أرشيفية

فائز بجبوج

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، بفوزه على كاظمة الكويتي بالأشواط الإضافية بنتيجة (28-27)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (23-23)، في مباراة جمعتهما أمس، في الدور نصف النهائي من النسخة الـ27 للبطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ويسدل الستار عنها يوم غد.

تقدم كاظمة الكويتي في الشوط الأول بنتيجة (11-14)، قبل أن يتمكن الشارقة من معادلة النتيجة (23-23) قبل دقيقتين على نهاية المباراة، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية مدة كل منها خمس دقائق، انتهى أولها بالتعادل (25-25)، قبل أن يتمكن حارس الشارقة رجل المباراة الأول محمد إسماعيل في الثواني الأخيرة من التصدي لركلة جزاء كانت كفيلة بمنح الشارقة حسم الشوط الإضافي الثاني والفوز بالمباراة (28-27).