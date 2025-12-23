بطولة البحرين للغولف تبدأ العد التنازلي لـ«السباق إلى دبي 2026»



أطلقت بطولة «بابكو إنرجيز» البحرين للغولف، العد التنازلي لإقامة النسخة الثالثة ضمن روزنامة بطولات «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف لموسم 2026، حيث من المقرر أن تقام خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2026، في النادي الملكي للغولف بالبحرين، وتُعد هذه البطولة، التي تبلغ جوائزها 2.75 مليون دولار أمريكي، واحدة من سبع بطولات ضمن السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، وهي تقام عقب بطولتي دبي إنفيتيشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة رولكس.



وستشهد نسخة عام 2026 من بطولة بابكو إنرجيز البحرين للغولف مشاركة أبرز اللاعبين الصاعدين على الساحة العالمية في جولة دي بي ورلد، حيث أكد مارتن كوفرا، الفائز أخيراً بجائزة السير هنري كوتون لأفضل لاعب مستجد، مشاركته إلى جانب المواهب الصاعدة الأخرى أنخيل أيورا وإلفيس سمايلي.



ووقعت «بابكو إنرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، اتفاقية جديدة للبقاء شريكاً رئيسياً لبطولة بابكو إنرجيز البحرين 2026، التي تقام ضمن جولة دي بي ورلد.

وصرّح فارس مصطفى الكوهجي، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، قائلاً: تشهد البطولة مشاركة نخبة من المحترفين من أكثر من 25 دولة الشهر المقبل، وستوفر حضوراً دولياً مميزاً وتدعم جهودنا الرامية إلى تطوير هذه الرياضة في المنطقة، وأضاف توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: تشهد البطولة نمواً، مع زيادة ملحوظة في أعداد الجماهير عاماً تلو الآخر، ووجود العديد من أساطير اللعبة في البطولة، والرغبة لدى المنظمين في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في تنظيم البطولة.