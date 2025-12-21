دبي تستضيف بطولة سلسلة الرجبي السباعي الدولية يناير المقبل



أعلن اتحاد الإمارات للرجبي استضافة دبي بطولة سلسلة الرجبي السباعي الدولية المستوى الثالث «HSBC SVNS 3»، يومي 17 و18 يناير المقبل، على ملعب «ذا سيفنز»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد والاتحاد الدولي للرجبي، وبمشاركة 16 منتخباً من الرجال والسيدات. ويشارك في البطولة 8 منتخبات للرجال، و8 منتخبات للسيدات، تم توزيعها على مجموعتين في كل فئة، حيث تتنافس المنتخبات على بطاقتي التأهل إلى بطولة سلسلة الرجبي السباعي - المستوى الثاني «HSBC SVNS 2»، ضمن النظام الجديد، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للرجبي لتطوير اللعبة الأولمبية، وتعزيز انتشارها عالمياً.



وتنطلق المنافسات السبت 17 يناير المقبل، ويتأهل أفضل فريقين من فئتي الرجال والسيدات إلى بطولة المستوى الثاني، المقررة خلال شهري فبراير ومارس 2026.

وتأتي البطولة ضمن النموذج الجديد لبطولات سلسلة الرجبي السباعي، الذي يهدف إلى تسريع نمو اللعبة على المستوى العالمي، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، عبر مسار تنافسي يمتد على موسم واحد، ويضم عدداً أكبر من البطولات الدولية.



وأعرب قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عن سعادته باستضافة الحدث الدولي، مؤكداً أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة، التي يحظى بها اتحاد الإمارات للرجبي لدى الاتحاد الدولي، والدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم وتطوير رياضة الرجبي على المستويين القاري والدولي.