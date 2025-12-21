شابر بطل «السلسلة الافتتاحية» في جولة دي بي ورلد للغولف



نال اللاعب الجنوب أفريقي جايدن شابر، اللقب الشرفي باعتباره بطل سلسلة البطولات الافتتاحية هذا الموسم في منافسات «السباق إلى دبي» ضمن جولة دي بي ورلد، وذلك بعدما حصد لقبه الثاني على التوالي بفوزه، اليوم الأحد، في بطولة موريشيوس المفتوحة، وهو الذي كان قد توج بلقب بطولة ألفريد دونهيل في جوهانسبرج، الأسبوع الماضي أيضاً، ليستهل مشواره بقوة في الموسم الجديد الذي يتنافس فيها ألمع نجوم العالم، بحثاً عن حصد بطاقات التأهل إلى النهائي الكبير في دولة الإمارات في نوفمبر 2026.



وفي ختام أول خمس بطولات شكلت «السلسلة الافتتاحية»، وأقيمت في ثلاث دول مختلفة في قارتي أفريقيا وآسيا، فإن شابر رفع إجمالي رصيد نقاطه إلى 1348 نقطة في المركز الأول في تصنيف «السباق إلى دبي»، وكسب جوائز إضافية أبرزها حصوله على مبلغ 200 ألف دولار، والحصول على بطاقة المشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة «رولكس» هذا الموسم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026 في نادي الإمارات للغولف بدبي.



وجاء فوز شابر باللقب في موريشيوس، بعد خوضه جولة فاصلة ضد الأمريكي ريان جيرارد، حيث أنهى اللاعبان الجولات الأربع الرئيسية برصيد 22 ضربة تحت المعدل.

وكان رصيد شابر خالياً من الألقاب طول خمس سنوات شارك فيها في جولة دي بي ورلد، في حين نجح على مدار أسبوعين فقط من حصد لقبين على التوالي، وقال اللاعب: «كانت الأسابيع الماضية رائعة، لا أدري ماذا أقول، إنها حقًا نهاية مذهلة للبطولة، لقد كانت بطولة رائعة، والمكان مذهل، والدعم كان رائعاً، وملعب الغولف كان مذهلاً. سيكون عيد الميلاد هذا العام مميزًا، وكذلك رأس السنة، إنه أمر لا يُصدق انتظرت خمس سنوات لأحرز اللقب الأول في جولة دي بي ورلد، ثم في الأسبوع التالي أحرز اللقب الثاني مباشرة، إنه لأمر رائع حقاً.



تتوقف منافسات جولة دي بي ورلد من أجل عطلة قصيرة، قبل أن يُستأنف الموسم في شهر يناير المقبل بإقامة بطولات «السلسلة الدولية»، والتي تضم بطولة دبي إنفيتشنال خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من 22 إلى 25 يناير، وبطولة بابكو إنرجيز البحرين من 29 يناير إلى 1 فبراير المقبلين، وبطولة قطر ماسترز من 5 إلى 8 فبراير، وبطولة ماجيكال كينيا المفتوحة من 19 إلى 22 فبراير، وبطولة أفريقيا المفتوحة في جنوب أفريقيا من 26 فبراير إلى 1 مارس، وبطولة جوهانسبرج المفتوحة من 5 إلى 8 مارس.



وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية، بإقامة بطولتي أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.