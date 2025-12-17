الإمارات تستضيف بطولتين في الروزنامة العالمية لجولة هوتيل بلانر للغولف 2026



أعلنت جولة هوتيل بلانر للغولف، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولتين ضمن الروزنامة العالمية لموسم 2026، وهما بطولة تحدي أبوظبي، وبطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات، واللتان تقامان في أبريل المقبل، وفقاً لاتفاقية التعاون طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية للغولف، واتحاد الإمارات للغولف.



ومن المقرر أن تقام بطولة تحدي أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل 2026، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، فيما تقام بطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات، خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل، في نادي الزوراء للغولف بإمارة عجمان.



ويوجد أبرز النجوم الصاعدين في العالم على مدار أسبوعين متتاليين في دولة الإمارات العربية، في هاتين البطولتين، وذلك مع عودة منافسات الجولة للعام الرابع على التوالي، بنجاحات كبيرة، ترسخ المكانة الإماراتية الرائدة عالمياً في رياضة الغولف.



جاء إعلان جولة هوتيل بلانر للغولف، عن روزنامة موسم 2026، الذي يقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، بحيث تقام 28 بطولة في 19 دولة، منها دولة الإمارات، في ثلاث قارات مختلفة، وبإجمالي جوائز مالية 9 ملايين دولار أمريكي، ويشهد عودة إنجلترا كدولة مضيفة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وانضمام أستونيا لأول مرة على الإطلاق، لتصبح الدولة 52 التي تستضيف واحدة من بطولات هذه الجولة على مدار تاريخها الطويل، منذ تدشينها في عام 1989.



من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد نهاية شهر يناير المقبل في جنوب أفريقيا، بإقامة بطولات بالتعاون مع جولة صن شاين، ويمر بعد ذلك في دول مثل إيطاليا، وإسبانيا، والدنمارك، وسويسرا، والنمسا، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وجمهورية التشيك، وإسكتلندا، وفنلندا، وإيرلندا، والسويد، وبولندا، والبرتغال، والصين، فيما تقام البطولة الختامية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر من العام المقبل، في جزيرة مايوركا الإسبانية.



ويحظى أصحاب المراكز الـ 15 الأوائل في نهاية الموسم، على بطاقات المشاركة في جولة دي بي ورلد في الموسم التالي، والحصول على جوائز مالية تبلغ 150 ألف دولار على الأقل، في حال مشاركتهم في 15 بطولة في جولة دي بي ورلد 2027، ما يجعلها فرصة ثمينة للغاية للاستمرار، ورفع سقف الطموحات العالمية في مسيرتهم الاحترافية.