جايدن شابر يتصدر «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف



تقدم اللاعب الجنوب أفريقي جايدن شابر إلى صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة ألفريد دونهيل، التي أقيمت في النادي الملكي بجوهانسبرج، رابع بطولات الموسم الجديد للجولة التي يتنافس فيها ألمع نجوم العالم بحثاً عن حصد بطاقات التأهل إلى النهائي الكبير في دولة الإمارات المقرر له نوفمبر 2026.



واحتفل شابر ذو الـ 24 عاماً، بأول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما توجب عليه التفوق على مواطنه تشيك نوريس في جولة فاصلة، عندما أنهيا المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل لكل منهما. وحصل شابر بفضل هذا الفوز على 500 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 848 نقطة في المركز الأول لتصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.



ويتطلع شابر إلى تقديم أداء قوي على غرار الموسم الماضي عندما كان أحد اللاعبين الـ 70 الذين تأهلوا إلى التصفيات الختامية في دولة الإمارات، حيث حقق عقب ذلك المركزين 23 و20 في بطولتي أبوظبي «إتش إس بي سي» وجولة «دي بي ورلد» بدبي.



وأقيمت البطولة ضمن «سلسلة البطولات الافتتاحية» للموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي»، والتي تضم بطولات تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، قبل فترة التوقف في نهاية ديسمبر، على أن تستأنف البطولات بعد ذلك مع «السلسلة الدولية» التي تضم بطولتين في دبي، وهما بطولة دبي إنفيتشنال، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك في شهر يناير المقبل.



وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية، في أبوظبي بملاعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.