نجوم كأس رايدر يشاركون في هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف



أعلن بطلا أوروبا لكأس رايدر فيكتور هوفلاند وشين لوري، واللاعب الفائز مرتين بألقاب البطولات الكبرى والمصنف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون، عن مشاركتهما في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير المقبل في نادي الإمارات للغولف.

سينضم هوفلاند ولوري في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك إلى زملائهم في فريق كأس رايدر الأوروبي، وهم: حامل اللقب تيريل هاتون، والفائز بلقب الماسترز روري ماكلروي، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، بينما يضيف جونسون المزيد من النجومية مع قائمة تضم نخبة من اللاعبين في أول بطولة تقام ضمن سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي 2026».



لعب هوفلاند ولوري دوراً محورياً في هيمنة أوروبا على كأس رايدر مؤخراً، حيث سدد لوري ضربة حاسمة عند الحفرة 18، ضمنت لفريق أوروبا الاحتفاظ بالكأس في ملعب بيثبيج بلاك في سبتمبر الماضي. شكلت لحظة حسم للقب لحظة فارقة في مسيرة اللاعب الفائز بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة في عام 2019، والذي مثل أوروبا في ثلاث بطولات متتالية لكأس رايدر.



عاد النجم النرويجي هوفلاند، الذي رفع كأس الدلة في عام 2022، إلى مستواه بحصد الانتصارات في عام 2025، عندما حقق الفوز ببطولة فالسبار في جولة PGA، قبل مساعدة فريق أوروبا على تحقيق انتصار آخر في نيويورك.

أما جونسون، الفائز مرتين بألقاب البطولات الكبرى، والذي فاز ببطولة أمريكا المفتوحة في عام 2016 وبطولة الماسترز في عام 2020، فإنه سيشارك لأول مرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. وقد مثل النجم المصنف الأول عالمياً سابقاً، والذي قضى 135 أسبوعاً في صدارة التصنيف، الولايات المتحدة في خمس بطولات كأس رايدر بين عامي 2010 و2021، محققاً سجلاً رائعاً من 12 فوزاً و9 تعادلات، ودون أي خسارة على الإطلاق.



وفي بطولة كأس رايدر عام 2021 التي أقيمت في ويستلينج ستريتس، أصبح جونسون أول لاعب أمريكي منذ أكثر من 40 عاماً يحقق نتيجة مثالية بخمسة انتصارات، ليحصل على كل نقطة متاحة له، وتحقق الولايات المتحدة فوزاً ساحقاً.

بعيداً عن منافسات الغولف العالمية، تعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية والاجتماعية ترقباً في المدينة. تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها الـ37، وتعتبر أقدم بطولة احترافية للغولف في منطقة الشرق الأوسط وحدثاً رائداً في سلسلة رولكس في جولة دي بي ورلد، حيث تجمع بين الرياضة ذات المستوى العالمي والريادة في الاستدامة وتجارب المشجعين التي لا تنسى.