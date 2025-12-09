مشاركة 120 لاعباً من 41 دولة في كأس الإمارات للغولف الجمعة



أكد اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن الاتحاد أكمل كل الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات للغولف 2025، مرحباً بجميع الوفود في وطنهم الثاني دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان والتسامح. وأوضح الهاشمي، أن مبادرات اتحاد الإمارات ستتواصل لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامتها بنشر اللعبة والحرص على مشاركة العديد من نجوم اللعبة ممثلين لاتحاداتهم بالإعلان عن إضافة جديدة تتمثل في الصقور الصغار 3 بار.



وتنطلق البطولة الجمعة المقبل على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف «AESGC»، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً من 41 دولة من مختلف القارات، بما في ذلك الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، إلى جانب لاعبي المنتخبات الوطنية وأفضل المقيمين في الدولة من الهواة من الجنسين، إضافة إلى الفرق المشاركة.



تشهد البطولة تنظيم فعالية «صقور المستقبل الصاعدة» التي تضم منافسات البار 3 وتحدي المهارات، بمشاركة أكثر من 80 طفلاً من مختلف المستويات، إلى جانب إطلاق فعالية "الصقور الصغار – 3 بار" دعماً لتطوير المواهب الوطنية في المراحل السنية المبكرة.



شدد الهاشمي على أهمية الحفاظ على هوية البطولة باعتبارها منصة وطنية تجمع اللاعبين مع فئة الواعدين، وتعزز حضور الغولف في المجتمع الإماراتي. ووجه شكره لمجلس أبوظبي الرياضي وبنك الإمارات دبي الوطني على دعمهم ورعايتهم، مؤكداً أن استمرار الشراكات يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة الغولف، ووجهة للبطولات والمواهب الدولية.