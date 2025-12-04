أحمد سكيك يتأهل إلى نهائي «روليار كلاسيك» للغولف بالبرتغال



تأهل أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني للغولف، إلى الجولة النهائية في بطولة «روليار ألجارف» كلاسيك للمحترفين، المقامة على ملعب أكونور بمنتجع أميندويرا بالبرتغال، ضمن جولة مينا، في خطوة مميزة للاعب الإماراتي الذي يشارك في ثاني بطولاته الاحترافية.

وسجل سكيك ضربتين فوق المعدل لليوم الثاني على التوالي برصيد 74 ضربة، ليكون إجمالي رصيده 4 ضربات فوق المعدل بعد ختام أول جولتين بإجمالي 148 ضربة، وهو ما كان كافياً له للوجود في قائمة المتأهلين إلى الجولة الثالثة والنهائية، إذ تقام منافسات بطولات جولة مينا للغولف بنظام 54 حفرة على مدى 3 أيام لكل منها.



وتقدم كريس وود إلى صدارة الترتيب، بعد أداء قوي في الجولة الثانية التي سجل فيها 4 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 11 ضربة تحت المعدل، ويليه بفارق ضربة واحدة الإسكتلندي أيدان أوهاجان، في المركز الثاني، مسجلاً 10 ضربات تحت المعدل، بعد أن سجل 69 ضربة. ويبقى الأيرلندي ماكس كينيدي، في المركز الثالث، مسجلاً 8 ضربات تحت المعدل.



وتعد جولة مينا للغولف مبادرة إماراتية رائدة عالمياً، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، في دولة الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف (OWGR)، إذ تمنح اللاعبين نقاطاً في هذا التصنيف وتوفر لهم مسارات تطويرية واضحة.