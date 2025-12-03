صدارة ثلاثية وانطلاقة قوية لـ «سكيك» بجولة مينا للغولف



تشارك الثلاثي الأسكتلندي أيدان أوهاجان، وكريس وود، والإيطالي أرون زيمر، صدارة الترتيب برصيد 65 ضربة بإجمالي 7 ضربات تحت المعدل، فيما انطلق أحمد سكيك ممثل الإمارات بقوة بتحقيقه 74 ضربة بإجمالي ضربتين فوق المعدل، وذلك في أول أيام منافسات بطولة بطولة روليار ألجارف كلاسيك التي تقام على ملعب أكونور بمنتجع أميندويرا بالبرتغال، ضمن جولة مينا للغولف. ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 100 ألف دولار أميركي، ويحصل البطل على جائزة 18 ألف دولار.



ويواصل أحمد سكيك، الذي أعلن احترافه رياضة الغولف مشاركته الشجاعة وسط نجوم العالم مع تواجد 87 لاعباً من 30 دولة في هذه البطولة، ونجح في مواصلة رفق نسق الأداء في البطولة الثانية على التوالي التي يشارك فيها بالبرتغال ضمن جولة مينا للغولف، ويتطلع للتواجد في الجولة النهائية من هذه البطولة.

وتحدث سكيك عن انطلاقته، وقال: «كانت الرياح قوية في الحفر التسعة الأخيرة، وخاصةً في آخر ثلاث حفر حيث بدا سقوط الأمطار واردة، بالمجمل سعيدٌ بإنهاء جولتي بتحقيق «بيردي»، وآمل أن أبدأ من حيث توقفت في الجولة الثانية، وأحاول النزول تحت المعدل».



تبدو الإثارة حاضرة في المنافسات، فإلى جانب تساوي الثلاثي في مقدمة الترتيب، يتشارك الإيرلندي ماكس كينيدي المركز الرابع مع الإنجليزي ويل بورتر بعد أن حققا 67 ضربة، ويتشارك ستة لاعبين المركز السادس وهم التركي إديز كمالوغلو، والروسي فلاديمير أورلوف، والتشيكي دومينيك بافوسيك، والإنجليزي تشارلي ثورنتون، والإيطالي ماركو فلوريولي، والإسباني لوكاس مارتن، حيث سجلوا جميعًا 68 ضربة، ليضعوا أنفسهم في منافسة قوية.



وتعد جولة مينا للغولف تعد مبادرة إماراتية رائدة عالمياً، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، في دولة الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف «OWGR»، إذ تمنح اللاعبين نقاطاً في هذا التصنيف وتوفر لهم مسارات تطويرية واضحة.

وتنظم جولة مينا للجولف 12 بطولة هذا الموسم، في دول البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.