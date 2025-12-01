عبد الله الهاشمي: نجدد الولاء للقيادة والانتماء لوطن التعايش في العيد الوطني الـ54



رفع اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة وأسرة اللعبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة وشعب الإمارات الوفي، وإلى جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة احتفالات العيد الوطني الرابع والخمسين لدولتنا الحبيبة.



وأكد الهاشمي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة فخر واعتزاز بما حققته الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، وترسخ قيم الولاء للقيادة والانتماء للوطن وتعكس روح التعايش التي تميز الدولة بين أكثر من مئتي جنسية يعيشون بتناغم وسلام في وطن واحد.



وأضاف اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي: إن العيد الوطني مناسبة نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس الدولة الحديثة، وقيادة رشيدة واصلت المسيرة بثبات وحكمة حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية، والأمن، والترابط المجتمعي. وبهذه الروح، يواصل قطاع الرياضة دوره في دعم مسيرة التقدم، وتعزيز صورة الدولة وجهة عالمية للتعايش والتميز.



وأضاف: إن اتحاد الإمارات للغولف وكوادره ولاعبيه ومنتسبيه يجددون العهد على مواصلة العمل بإخلاص لرفع اسم الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، وتطوير اللعبة بما يواكب رؤية القيادة لمستقبل الرياضة الإماراتية. واختتم: نسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والازدهار، وأن تبقى الإمارات دائماً نموذجاً مضيئاً للتسامح والريادة، تحت راية قيادتنا الملهمة.