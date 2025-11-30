الإسباني بويج أول بطل في الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد» للغولف



توّج اللاعب الإسباني ديفيد بويج بأول ألقاب الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت تصنيف «السباق إلى دبي»، وذلك بفوزه في بطولة بي إم دبليو أستراليا المفتوحة، التي أقيمت في نادي رويال كوينزلاند في بريزبان بأستراليا، إيذاناً بانطلاق منافسات تطوف العالم مجدداً وصولاً إلى الختام الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2026.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في مختلف دول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية بإقامة بطولتي أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.



ونجح بويج في الفوز بلقب البطولة الأسترالية بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب جائزة مالية تتجاوز 277 ألف دولار أمريكي، والأهم نيله 500 نقطة جعلته يعتلي صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» مبكراً هذا الموسم. وتفوق بويج على الصيني ويني دينج، الذي حل ثانياً برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليحصل بدوره على 334 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي». وأعاد فوز بويج ذكريات تفوق مواطنه الأسطورة سيفي باليستيروس، الذي كان آخر لاعب إسباني يفوز بهذا اللقب على الأراضي الأسترالية قبل 43 عاماً، في عام 1981.



ويعد هذا اللقب الأول في جولة دي بي ورلد للإسباني ذي الـ23 عاماً، وذلك في مشاركته رقم 15 في بطولات الجولة. وأقيمت هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات الافتتاحية للموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي»، التي تضم بطولات تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، قبل فترة التوقف في نهاية ديسمبر، على أن تستأنف البطولات بعد ذلك مع «السلسلة الدولية»، التي تضم بطولتين في دبي، هما بطولة دبي إنفيتشنال، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، وتقامان في شهر يناير المقبل.

وكان الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي احتفظ باللقب عندما توج بطلاً لموسم «السباق إلى دبي» 2025، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 7 ألقاب، ويواصل كتابة التاريخ عندما تسلم كأس هاري فاردون في ختام بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر الجاري.