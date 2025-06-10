الأسكتلندي سايم يحصد لقب جولة «دي بي ورلد» للغولف

حصد الأسكتلندي كونور سايم أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بفوزه في بطولة «كيه إل إم» هولندا المفتوحة في أمستردام، بعدما أنهى الجولات الأربع برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وارتفعت فيها حدة التنافس بين أبرز نجوم العالم الباحثين عن حجز مقعد في التصفيات الختامية التي تقام بالإمارات نوفمبر المقبل في أبوظبي ودبي على التوالي.

وتقدم سايم في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» 71 خطوة ليحتل المركز 18، بعدما رفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 853 نقطة، مستفيداً من حصوله على 585 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة هولندا المفتوحة.

بطولة

وتعتبر هذه البطولة رقم 182 التي يشارك بها الأسكتلندي ذو الـ29 عاماً، في جولة دي بي ورلد، ونجح هذه المرة في رفع الكأس للمرة الأولى، واحتل السويدي ياكيم لاجيرجرين المركز الثاني في البطولة، برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 566 نقطة هذا الموسم، ويتقدم 82 مركزاً دفعة واحدة، حيث يحتل الآن المركز 38 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي».

على جانب آخر، يتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.