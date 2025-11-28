الإيطالي أدابو بطلاً لـ «جولة مينا للغولف»



توج الإيطالي لودوفيكو أدابو بأول ألقاب الموسم الجديد لجولة مينا للغولف، بعد فوزه ببطولة تحدي أرويرا في البرتغال، التي دشنت انطلاقة الجولة الإماراتية المعترف بها من التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف «OWGR»، بصفتها الجولة الوحيدة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها.



أنهى «أدابو» البطولة التي اختتمت أمس، وأقيمت على مدار 3 أيام بنظام 54 حفرة في مدينة لشبونة، محققاً 198 ضربة، بواقع 18 ضربة تحت المعدل، لينال المركز الأول بفارق 3 ضربات عن البرتغالي بيدرو فيجويريدو صاحب المركز الثاني برصيد 201 ضربة «15 ضربة تحت المعدل»، فيما جاء الاسكتلندي سيباستيان ساندين ثالثاً برصيد 203 ضربات «13 ضربة تحت المعدل».



وشهدت البطولة، التي بلغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار، مشاركة واسعة من لاعبين من جنسيات مختلفة يسعون للاستفادة من الفرص التي توفرها الجولة للانتقال إلى بطولات أكبر في مسيرتهم الاحترافية. وتنظم جولة مينا للغولف هذا الموسم 12 بطولة تقام في البرتغال ومصر والمغرب والأردن، على أن تختتم منافساتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.