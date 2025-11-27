أرقام قياسية لختامي «تصفيات جولة دي بي ورلد للغولف» نوفمبر الجاري



اختُتمت التصفيات النهائية لجولة دي بي ورلد هذا الشهر بصورة استثنائية، حيث استقطبت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية، أكثر من 160 ألف متفرج، في كل من ياس لينكس بأبوظبي، وعقارات جميرا للغولف بدبي. وقدّمت البطولتان، اللتان تُعدان من بطولات سلسلة رولكس العالمية، عروضاً رفيعة المستوى في عالم الغولف، وأبرزتا التزام الجولة بالابتكار والاستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية على الساحة الدولية.



واحتفلت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي بنسختها العشرين هذا العام، بحضور بلغ 80,041 متفرجاً، فيما سجلت بطولة جولة دي بي ورلد الختامية رقماً قياسياً جديداً، بلغ 82.940 متفرجاً، حيث حقق النجم مات فيتزباتريك لقبه الثالث، معادلاً الرقم القياسي في تاريخ البطولة.

وشهدت البطولة الختامية تجربة جماهيرية مبتكرة عند الحفرة الأولى، من خلال منصة مرتفعة مبتكرة، جذبت الزوار طوال أيام البطولة، وشهدت جلسات مباشرة مع اللاعبين، وتوزيع الهدايا، وأجواءً حماسية، رافقت انطلاق الضربات الافتتاحية.



وحققت التصفيات الختامية في موسم 2025، أعلى معدلات وصول رقمي منذ انطلاقها، إذ ارتفع إجمالي الانطباعات على منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب الخاصة بالبطولة الختامية بنسبة 11 %. كما شهد موقع الجولة وتطبيق الهاتف زيادة بنسبة 14 % في عدد الزيارات خلال فترة الحدث. وسجلت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي زيادة في الانطباعات الرقمية بنسبة 3.2 %، إلى جانب ارتفاع بنسبة 10 % في زيارات الموقع والتطبيق.

كما قدّمت البطولتان حضوراً مجتمعياً لافتاً هذا الموسم، من خلال مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والمبادرات الموجهة للنشء والشباب. ففي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، أُطلقت مبادرة «المسارات المهنية في الغولف»، بالتعاون مع المدرسة البريطانية الدولية بأبوظبي، والتي وفّرت لـ 15 طالباً فرصة لخوض تجارب عملية خلف الكواليس، والتعرّف إلى آليات تنظيم البطولات العالمية.



وشكّل برنامج «صقور المستقبل»، المدعوم من مجلس أبوظبي الرياضي وإتش إس بي سي، محطة بارزة للبراعم المشاركين، حيث خاض 1.757 لاعباً ناشئاً، سلسلة من التصفيات التي انتهت بتنظيم نهائيات حماسية خلال أيام البطولة. وإلى جانب ذلك، امتد برنامج المدارس ليشمل 52 مدرسة في أبوظبي، قدّم خلالها جلسات تعريفية وزيارات ميدانية، استفاد منها 2,600 طالب، حضر نصفهم المنافسات بشكل مباشر، لمعايشة أجواء البطولة عن قرب.

وفي البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد، أتاحت الجولة لعدد من طلاب مدارس جيمس فيرست بوينت، ومدرسة سافا المجتمعية، فرصة فريدة لاستكشاف مسارات العمل في صناعة الغولف، ضمن برنامج غولف فيوتشر، عبر جولات تعليمية خلف الكواليس، وورش عمل متخصصة. واستمر التعاون مع مؤسسة «أبطال الأمل» لدعم الشباب من أصحاب الهمم، حيث تلقّى 12 مشاركاً تدريبات مكثفة على مدى ثمانية أسابيع في أكاديمية تومي فليتوود،

انتهت بجلسة تدريبية خاصة مع لاعب الجولة ريتشارد مانسيل، كما شارك ثلاثة من أبطال الأمل في العمل على قطعة فنية، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية رباب طنطاوي، زُيّنت بها الواجهة الخارجية لصالة إيرث لاونج.

وشهدت البطولة الختامية في دبي، تركيزاً أكبر على تمكين المرأة في رياضة الغولف، من خلال حصص تدريبية مخصصة بالتعاون مع بريتيش مامزوشيكس ويذ ستسكس وذا برايد كلاب، إلى جانب جلسات بيلاتس مقدمة من ريفايف بيلاتس، مانحةً الكثير من المشاركات الفرصة لاكتشاف هذه الرياضة المفيدة. وجاء ذلك متكاملاً مع «منتدى الغولف في المجتمع»، الذي نظمته R&A في أبوظبي، والذي جمع ممثلين من مختلف الجهات، لبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة ودورها المتنامي في هذه الرياضة.



كما عززت البطولة الختامية حضور الغولف ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 30×30»، حيث قُدمت دروس مجانية للجمهور، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للغولف، وR&A، ضمن مبادرة غولف إز غوود، ما أتاح للزوار الجمع بين متعة المشاهدة وممارسة النشاط البدني.

وقد أعرب توم فيليبس رئيس منطقة الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد، عن سعادته بالنجاح الذي حققته تصفيات الجولة، قائلاً: «قدّمت التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد لعام 2025، نموذجاً لما نسعى لتحقيقه في المنطقة: غولفاً عالمي المستوى، مشاركة جماهيرية قياسية، وتأثيراً ملموساً عبر مبادرات الاستدامة والمجتمع. ما شهدناه هذا العام، يعزز من مكانة الغولف في الشرق الأوسط، ويهيّئ لانطلاقة أقوى في 2026».