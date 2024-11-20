افتتاح أنيق لـ «عربية غولف الرجال والرواد» في ملعب الزورا بعجمان

افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، مساء أول من أمس، منافسات البطولة العربية الـ 43 للرجال، والثانية للرواد، على ملعب الزورا للغولف بعجمان، والتي تستمر منافساتها حتى الجمعة المقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 88 لاعباً من 12 دولة عربية، وتوجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم وتوفير جل متطلبات النجاح لهذا الحدث العربي، كما ثمّن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وجود الدول المشاركة بالحدث الرياضي الكبير، الذي جمع أسرة الغولف بالوطن العربي في بلدهم الثاني دولة الإمارات، تلك العلاقات التي ترسخ روابط الألفة والمحبة بين الجميع، متمنياً للاعبين تقديم المستوى المنشود والتنافس الشريف، وكذلك تكريس أهمية الرياضة في تحقيق التقارب بين الشباب الرياضي العربي.

من جهته، أشاد نوح علي رضا الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، بحسن التنظيم والاستقبال الجيد والحفاوة التي لمسها على أرض الواقع في نادي الزورا للغولف في عجمان، والذي وصفه بالأبرز والأفضل من بين أندية الغولف بالمنطقة، لموقعه وجهوزيته العالمية لهذه اللعبة، ناقلاً تمنيات المستشار ياسر الرميان رئيس الاتحادين العربي والسعودي للغولف، بالتوفيق للجنة المنظمة للحدث ولاعبي المنتخبات المشاركة، موضحاً أن البطل المتوج باللقب، سيتم منحه بطاقة المشاركة في أكبر بطولتين في الجولة الآسيوية المقبلة، الأولى السلسلة العالمية التي تستضيفها دولة قطر، نوفمبر الجاري، ثم البطولة السعودية الدولية، المقررة ديسمبر المقبل.

على جانب آخر، جاء حفل افتتاح البطولة أنيقاً ومبسطاً بفقراته، والتي قدمتها مريم عبد الله الهاشمي، قبل أن يبدأ دخول الفرق المشاركة، ومن ثم السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم ألقى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي كلمته، التي رحب خلالها بضيوف الإمارات، أعقبها كلمة الاتحاد العربي للغولف، والتي ألقاها نوح علي رضا الأمين العام للاتحاد، وعقب ذلك، قام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بالإعلان عن افتتاح البطولة، بحضور اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وماهر البوشماوي وفريحانه البوشماوي عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، وكريم سليم رئيس الاتحاد اللبناني، وكريم برغوثي رئيس الاتحاد الأردني، وحامد حنون رئيس الاتحاد العراقي، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، وأكرم سكيك مدير اتحاد الإمارات، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة وضيوف البطولة.