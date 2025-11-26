أحمد سكيك يبدأ مسيرته الاحترافية بالغولف بأداء متوازن في البرتغال



استهل أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني للغولف، أول مشاركاته الدولية بصفته لاعباً محترفاً، بتقديم أداء متوازن في بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال، ضمن منافسات جولة مينا للغولف، بعدما حقق 78 ضربة، بواقع 6 ضربات تحت المعدل في اليوم الأول للبطولة، التي يشارك فيها لاعبون متميزون من مختلف الجنسيات من مختلف دول العالم، وبمجموع جوائز مالية يبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وتقدم نقاطاً في التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف.



ويشارك سكيك في البطولة بطموح كبير للمستقبل، وهو الذي اختار أن يبدأ مسيرته الاحترافية بمسار واضح من بوابة جولة مينا للغولف، التي تعد مبادرة إماراتية عالمية رائدة في رياضة الغولف، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي لمحترفي الغولف «OWGR»، وتتميز بإقامة بطولات معتمدة دولياً في المنطقة والعالم، إلى جانب أنها تقدم فرصاً واعدة للاعبين للتقدم نحو جولات أكبر، أبرزها جولة دي بي ورلد، وجولة هوتيل بلانر وغيرهما.



وعبر سكيك، خلال وجوده في البرتغال، عن تطلعه نحو تقديم الأفضل في مسيرته بعد الانتقال نحو الاحتراف، وقال: «لطالما فكرت في الأمر ورغبت في الاحتراف، لكنني انتظرت المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لأختتم موسماً جيداً، وأبدأ الموسم الحالي كوني محترفاً، وأشعر أن مستواي يتحسن تدريجياً، من الجيد أن أصبح محترفاً، وأن تكون هذه أول بطولة لي، وهناك المزيد من البطولات التي سأشارك فيها خصوصاً في منطقتنا، كما أشارك أيضاً في المرحلة النهائية من تصفيات الجولة الآسيوية، لذا سيكون هذا هدفاً كبيراً بالنسبة لي، حيث أريد إنهاء البطولة ضمن أفضل 35 لاعباً لأحصل على بطاقة تأهلي للجولة الآسيوية، لذلك آمل أن أحقق أفضل نتائج ممكنة حالياً في جولة مينا للغولف قبل التوجه إلى هناك».



وعبر سكيك عن فخره بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه البطولة الدولية، وقال: «هذا الشعور موجود لدي طوال حياتي، ويشكل حافزاً دائماً بالنسبة لي، وأحاول الحفاظ على تركيزي، وتقديم أفضل أداء لي، والتفكير بالضربة التالية فقط من أجل تحقيق أفض نتيجة ممكنة».

وتعد بطولة تحدي أرويرا البرتغالية البطولة الأولى في روزنامة الموسم الجديد 2025-2026، لجولة غولف مينا، مع إقامة 12 بطولة هذا الموسم، تطوف خلالها هذه الجولة دولاً مثل البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



ويعد التوقيت مثالياً للاعب الإماراتي لاختياره الانتقال إلى الاحتراف، إذ تتيح عودة جولة مينا للغولف فرصاً تنافسية قريبة في سعيه لبناء مسيرته الاحترافية، ومع فعالياتها المجدولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، تتيح الجولة فرصاً ميسرة للتأهل، ومسارات للتقدم تناسب طموحاته.