الإماراتي أحمد سكيك نجم الغولف.. من بطولات الهواية إلى طموحات العالمية



أعلن اتحاد الإمارات للغولف رسمياً انتقال نجم المنتخب الوطني أحمد سكيك إلى فئة المحترفين، وهو حدث يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة لاعب صعد بثبات من الفئات العمرية إلى أن أصبح أفضل لاعب إماراتي في فئة «الهواة» وصاحب إنجازات استثنائية على المستويين الخليجي والدولي.

اختتم سكيك مشواره في فئة الهواة بأداء عالمي في بطولة آسيا–المحيط الهادئ للهواة 2025 بنادي الإمارات للغولف، حين حقق المركز الـ13 وسط نخبة من أبرز اللاعبين، بعد أن قضى معظم أيام البطولة ضمن المراكز العشرة الأولى، منهياً المنافسات بمجموع سبع ضربات تحت المعدل، في دليل واضح على جاهزيته للانتقال إلى عالم الاحتراف.



مسيرة

على مدار 10 سنوات، حمل أحمد سكيك ألوان علم الإمارات في أكبر البطولات القارية والعالمية، وحقق مجموعة من أبرز الإنجازات، ومنها: الذهبية الفردية الخليجية 2025 بنتيجة تاريخية بلغت 18 ضربة تحت المعدل وبأكبر فارق فوز في تاريخ البطولة، مشاركات متعددة في بطولة آسيا–المحيط الهادئ للهواة عبر محطات في آسيا والمحيط الهادئ، وتمثيل الدولة في بطولة العالم للهواة «كأس آيزنهاور» وكأس نومورا والبطولات الخليجية، الحصول على دعوات للمشاركة في بطولات من جولة موانئ دبي العالمية داخل الإمارات وخارجها، الحفاظ على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للهواة WAGR مع تسجيل انتصارات عديدة وعشرات المراكز ضمن العشرة الأوائل حول العالم.



تحدٍ

من جهته، قال أحمد سكيك: لحظة التحول إلى الاحتراف تمثل بالنسبة لي تتويجاً لسنوات طويلة من العمل، والانضباط، والتحديات، أشعر بفخر كبير لما حققته مع المنتخب الوطني، لكنني اليوم أكثر استعداداً لخوض التحدي الأكبر في عالم المحترفين، هذا الانتقال لم يكن ليحدث لولا الدعم الذي حظيت به من عائلتي، ومن اتحاد الإمارات للغولف، ومن كل شخص آمن بقدراتي. أعد بأن أكون سفيراً مشرفاً للإمارات في كل بطولة، وأن أبذل كل ما أملك لتحقيق نتائج تليق بطموحات الوطن.

وأضاف: طموحي الآن هو المنافسة على أعلى المستويات، وفتح الطريق للاعبين الإماراتيين الشباب كي يثقوا بأن الوصول للعالمية ممكن، وأن الغولف الإماراتي قادر على صناعة الأبطال.

وسيبدأ أحمد سكيك مشواره الاحترافي بداية من اليوم الثلاثاء في جولة مينا للغولف «MENA Tour» عندما يشارك في بطولة تحدي اروبرا بالبرتغال ويتنافس مع مجموعة من اقوى اللاعبين من مختلف الجنسيات، قبل أن يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في مدرسة التصفيات لجولة آسيا سعياً للحصول على بطاقة المشاركة الكاملة، ووضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين المحترفين على الساحة الدولية.

بدوره، قال اللواء «م»عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف: انتقال أحمد سكيك إلى عالم الاحتراف ليس مجرد خطوة شخصية، بل هو إنجاز وطني يُحسب لرياضة الغولف في الإمارات. لقد برهن خلال السنوات الماضية أنه ليس فقط أفضل لاعب في فئة الهواة، بل نموذج للاعب الإماراتي القادر على المنافسة في المحافل الدولية، وإنجازه التاريخي في بطولة الخليج، وأداؤه العالمي في بطولة آسيا–المحيط الهادئ، دليلان على جاهزيته لهذا التحول الكبير.

وتابع الهاشمي: نحن في اتحاد الإمارات للغولف سنواصل دعم أحمد في مسيرته القادمة، وسنوفر له البيئة المثالية للتطور والمنافسة مع نخبة لاعبي العالم، لأنه يمثل جيلاً كاملاً من الشباب الطامحين.وبانتقالة من الاحتراف يكتب أحمد سكيك بداية فصل جديد للغولف الاماراتي فصل يحمل طموح جيل كامل يؤمن بأن الوصول للعالمية أصبح اليوم ممكناً وأكثر قرباً من أي وقت مضى.



فخر

كما عبر أكرم سكيك، والد اللاعب، عن فخره الكبير بانتقال ابنه إلى فئة المحترفين، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من الالتزام والدعم الأسري، وقال: أحمد لم يصل إلى هذه المرحلة بسهولة، لقد بدأ صغيراً، وتدرج خطوة بخطوة، وكان دائماً مثالاً في الانضباط والاحترام والعمل الجاد، نحن كأسرة كنا نؤمن بموهبته، واليوم نشعر بالفخر وهو يخطو هذه الخطوة المهمة نحو الاحتراف.

وأضاف: رياضة الغولف أصبحت جزءاً من هويتنا العائلية، فابني الأكبر فتحي سكيك مارس وتفوق في رياضة الغولف، بينما يسير ابني الأصغر محمد سكيك على الطريق الصحيح كنجم صاعد في منتخب الشباب، نحن عائلة آمنت بأهمية الرياضة، وأحمد اليوم يمثل القدوة لشقيقيه ولكل لاعب إماراتي يسعى للنجاح.

وختم والد اللاعب قائلاً: نحن مستمرون في دعم أحمد بكل ما نستطيع، وندعو له بالتوفيق في مسيرته الاحترافية التي نؤمن بأنها ستكون مليئة بالإنجازات.