وود يحسم لقب «كي سكوول» مع انطلاق موسم جولة مينا للغولف



حسم النجم الإنجليزي كريس وود، لاعب كأس رايدر السابق، لقب تصفيات «كي سكوول» لجولة مينا للغولف، بعد فوز مستحق من البداية حتى النهاية، مسجّلاً مجموع ست ضربات تحت المعدل، وبفارق ست ضربات كاملة عن أقرب منافسيه على ملعب ترويا للغولف، ليضمن مكانه في موسم 2025–2026 بقوة وثقة.



افتتح وود المنافسات بجولة رائعة 66 ضربة، قبل أن يحافظ على ثباته في اليومين التاليين بتسجيله 72 ضربة في كل منهما. ولم يتعرض تقدّمه لأي تهديد حقيقي، رغم تسجيله ثلاث بوغي مقابل ثلاث بيردي في اليوم الختامي. وبرزت لمحات الجودة لدى وود منذ الحفرة الأولى مسجلاً البيردي، فيما واصل تألقه عند الحفرتين الثامنة والرابعة عشرة التي لعبها بمجموع أربع ضربات تحت المعدل.



واقتسم الأسكتلندي سيبستيان ساندين والإنجليزي ويل مارشال والفرنسي نيكولا كالفـيـه المركز الثاني بمجموع متساوٍ «حتى المعدل»، ليضمنوا بطاقات الفئة الثالثة للموسم الجديد، كما شارك الإيرلندي أليكس ماغواير والألماني ماكس شميت في المركز الخامس «+2».



ومع تخصيص جوائز بقيمة 100 ألف دولار لكل محطة، إضافة إلى منح نقاط التصنيف العالمي، تواصل جولة مينا للغولف تعزيز مكانتها منصة تطويرية مهمة للمحترفين الصاعدين واللاعبين الساعين لاستعادة تألقهم.