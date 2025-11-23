اتحاد الغولف يعلن جدول دوري الـPar3 للموسم الجديد



أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن الجدول الرسمي لمنافسات دوري الـPar3 لموسم 2025 – 2026، والذي يتضمن سلسلة من الجولات الممتدة من أكتوبر المقبل وحتى أبريل 2026 ، على نخبة من أفضل ملاعب الغولف في دولة الإمارات، بمشاركة أبرز المواهب الصاعدة من لاعبي الأكاديميات والناشئين والمنتخبات الوطنية للمراحل السنية وأكد اتحاد الغولف أن تنظيم الدوري يأتي في إطار تعزيز المشاركة المحلية، ورفع مستوى التنافسية بين اللاعبين الصغار، وتوسيع قاعدة اللعبة على مستوى الدولة، مشيراً إلى إمكانية تحديث مواعيد الجولات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.



وكان الموسم قد انطلق في 19 أكتوبر الماضي من نادي المرابع العربية للغولف في جولة مخصصة للاعبين المواطنين قبل الانتقال إلى ملعب ذا مونتغومري في دبي يوم 30 نوفمبر الجاري، ومن ثم تقام بطولة كأس الإمارات خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر المقبل بمدينة العين في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في حين يشهد شهر يناير جولتين في المرابع العربية وياس لينكس بتاريخي 11 و24 على التوالي. ويواصل الدوري محطاته في عام 2026 عبر جولة في نادي الإمارات للغولف بتاريخ 22 فبراير، ثم ياس لينكس في 15 مارس، قبل أن يُختتم الموسم على ملعب ترامب إنترناشيونال للغولف في دبي يوم 11 أبريل 2026.



وأكّد سعيد المالك، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف، أن دوري الـPar3 أصبح واحداً من أهم البرامج الوطنية التي تعزز المواهب وتدعم استراتيجية التطوير المستدام للعبة في الدولة، ويمثل أيضاً منصة أساسية لصقل مهارات اللاعبين الناشئين ومنحهم فرصاً تنافسية حقيقية في بيئة منظمة واحترافية، ونهدف من خلال هذا الدوري إلى اكتشاف جيل جديد من لاعبي الغولف القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية ونحن نعمل بشكل مستمر على تطوير البرامج الفنية والتدريبية، وتوفير أفضل الفرص للاعبين الصغار للنمو والتقدم في مسيرتهم الرياضية.



وأضاف: تنظيم هذه الجولات على مجموعة من أبرز ملاعب الدولة يعكس قوة البنية التحتية للغولف في الإمارات وحرص الاتحاد على الارتقاء بالمعايير الفنية والتنظيمية لجميع البطولات والفعاليات.