منصور بن محمد: جاذبية دبي تجعلها وجهة لاستضافة أهم البطولات العالمية

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب النسخة السادسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية للغولف لموسم «السباق إلى دبي»، و«سلسلة رولكس» لبطولات النخبة، والتي أقيمت تحت رعاية سموه في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي.

جاء ذلك في ختام البطولة، أمس، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

كما قام سموه بتسليم اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، كأس «هاري فاردون» بعد إنهائه الموسم في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للمرة الثالثة على التوالي، والسادسة في مسيرته في أعوام:

2012، 2014، 2015، 2022 و2023 و2024، ليجمع ماكلروي بين جائزة بطل البطولة البالغة 3 ملايين دولار أمريكي، والجائزة الإضافية لبطل «السباق إلى دبي» البالغة 2 مليون دولار، بإجمالي 5 ملايين دولار أمريكي.

حضر مراسم التتويج سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف.

جاء فوز روري ماكلروي بعد منافسات قوية، محققاً 15 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين عن وصيفه، الدنماركي راسموس هوجارد الذي حقق 13 ضربة تحت المعدل.

وأسدلت هذه البطولة الستار على موسم استثنائي، استضافت فيه دولة الإمارات «التصفيات الختامية» بنظامها الجديد مع إقامة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، تلتها بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

وشهدت روزنامة جولة دي بي ورلد للغولف هذا الموسم إقامة 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، حيث أقيمت منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي»، بمشاركة أفضل اللاعبين من مختلف الجنسيات.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100، أمس، في مضمار ميدان بدبي، حيث أشاد سموه بأداء المشاركين المتنافسين على لقب البطولة العالمية.

وقال سموه: إن إقامة نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100 يعكس مكانة دبي الرائدة كوجهة نموذجية لاستضافة وتنظيم أهم البطولات والفعاليات وفي مختلف الرياضات.

مؤكداً سموه أن القطاع الرياضي في دبي يواصل تحقيق مزيد من النمو وتعزيز جاذبية دبي لاستضافة وتنظيم هذه البطولات العالمية الكبرى، وتوفير كل السبل والمقومات لإنجاحها لما تتميز به من بنية تحتية متطورة، ومرافق رياضية عالمية المستوى، أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية مفضلة لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بنجاح وتميز.

يذكر أن، مارتن فان رييل إكس من بلجيكا فاز بسباق النخبة للرجال، وفي سباق النخبة للسيدات قدمت الأمريكية تايلور نيب أداء رائعاً لتحصل على لقب السباق والبطولة وتعزز سيطرتها على هذه الرياضة.

وشهد سباق النخبة للرجال منافسة مثيرة بين أكثر من 2100 رياضي من الفئة العمرية، الذين تنافسوا جنباً إلى جنب مع أبطالهم في سباق الفئة العمرية 100 كيلومتر. واحتلت كارولين بريدجز من المملكة المتحدة المركز الأول في سباق السيدات بزمن بلغ 04:02:27. وفاز الفرنسي كوينتين أمارال، المقيم في الإمارات، في المركز الثاني بعد أن اجتاز خط النهاية في زمن قدره 03:25:46.

وقام كل من سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسام رينوف - الرئيس التنفيذي لمنظمات الرياضيين المحترفين، وأنطونيو أريماني - رئيس الترايثلون العالمي، بتسليم الجوائز للفائزين. وإلى جانب السباق، استمتع الحضور بالعديد من الأنشطة الترفيهية العائلية في قرية السباق بمضمار ميدان، حيث تم تنظيم أنشطة متعددة تشمل الموسيقى الحية.