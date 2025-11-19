«تومي فليتوود» يشارك في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026» للغولف



أعلن تومي فليتوود، بطل كأس فيديكس والمصنف الرابع عالمياً، مشاركته في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026»، ليضيف مزيداً من الزخم على البطولة المقرر إقامتها في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026. سينضم فليتوود المقيم في دبي إلى زميليه في فريق كأس رايدر الأوروبي، حامل اللقب تيريل هاتون، والفائز بلقب الماسترز روري ماكلروي، حيث يجتمع نخبة من اللاعبين في أول بطولة في سلسلة رولكس، ضمن منافسات «السباق إلى دبي» 2026.



استمتع فليتوود بموسم رائع في عام 2025، حيث توج بلقب كأس فيديكس في الولايات المتحدة بعد فوزه في بطولة الجولة الختامية ضمن جولة بي جي أيه، ولعب دوراً حاسماً في انتصار أوروبا التاريخي بكأس رايدر.

يستعد بطل «السباق إلى دبي» لخوض مشاركته الـ 15 على التوالي في ملعب المجلس في العام المقبل، بعد مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في كل عام منذ احترافه، وبعد فوزه في الشهر الماضي بلقب النسخة الأولى من بطولة «دي بي ورلد الهند» يأمل فليتوود أن يستمتع مجدداً بلحظات الاحتفال مع عائلته وأصدقائه، ولكن هذه المرة في المدينة التي أصبحت موطنه الجديد.



وقال فليتوود: «لقد كان عاماً مذهلاً، بفوزي بكأس فيديكس ومشاركتي في الانتصار المميز لأوروبا في كأس رايدر، لطالما استمتعت ببدء موسمي في دبي، وقد أصبحت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من البطولات التي أحبها. أتطلع بشغف إلى الانطلاق من جديد بالقرب من منزلي أمام أصدقائي وعائلتي مرة أخرى، ومحاولة الفوز بكأس الدلة الشهير».



وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «تعد عودة تومي إضافة مميزة إلى قائمة من أقوى اللاعبين المشاركين في عام 2026، وإن فوزه المذهل بكأس فيديكس، وتميزه المستمر على جانبي المحيط الأطلسي، بالإضافة لنجاح أوروبا في كأس رايدر تجعله أحد أبرز المتنافسين، وبصفته مقيماً في دبي يتمتع تومي بعلاقة خاصة مع بطولتنا وجماهيرها، ويسعدنا الترحيب به مجدداً في مساعيه للفوز بكأس الدلة لأول مرة».



بعد حصولها على اعتماد GEO للعام الثالث على التوالي تواصل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك إرساء معايير جديدة لفعاليات الجولف المستدامة، وسيواصل المنظمون في عام 2026 تعزيز التزام البطولة الراسخ بالصحة.

وتدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها الـ 37، وهي أقدم بطولة احترافية للجولف في منطقة الشرق الأوسط، وفعالية رائدة في سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي ورلد، حيث تجمع بين الرياضة عالمية المستوى، والريادة في الاستدامة.