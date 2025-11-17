تصفيات «مينا غولف» تنطلق الخميس وعودة المسار الاحترافي للاعبين



تنطلق، الخميس المقبل، على ملعب ترويا في البرتغال تصفيات Q School الخاصة بجولة مينا غولف، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، لتشكل الخطوة الأولى في الموسم المرتقب وعودة المسار الذي أطلق عدداً من نجوم اللعبة العالميين. وتأتي الانطلاقة بعد أيام من تتويج خريج الجولة مات فيتزباتريك بلقبه الثالث في بطولة جولة موانئ دبي العالمية عقب فوزه المثير على روري ماكلروي التي اختتمت، أول من أمس (الأحد)، كما تواصل الجولة مباحثاتها مع جولة موانئ دبي العالمية وجولة HotelPlanner لتأمين مسارات ترقية مباشرة للاعبين المتميزين.



وستحدد التصفيات، الممتدة على 54 حفرة، عضوية اللاعبين والفئات المعتمدة لموسم 2025–2026، مانحة محترفي المنطقة والعالم فرصة المنافسة في الجولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعتمدة في التصنيف العالمي الرسمي للجولف.

ويشهد الموسم الجديد برنامجاً حافلاً يضم 12 محطة في البرتغال ومصر والمغرب والأردن ودول الخليج، مع جوائز مضمونة بقيمة 100 ألف دولار لكل بطولة تُصرف خلال 48 ساعة من انتهاء المنافسات، إضافة إلى جدول مدروس لتقليل السفر والتكاليف على اللاعبين.



وتبدأ المنافسات مباشرة بعد التصفيات بإقامة بطولتي PGA Aroeira Challenge (25–27 نوفمبر) وRolear Algarve Classic (2–4 ديسمبر) في البرتغال، قبل الانتقال إلى الجولة المصرية التي تضم أربع بطولات في يناير وفبراير. ويليها محطة المغرب التي تشهد إقامة Q Sprint في 22 و23 فبراير، وتمنح اللاعبين فرصة ثانية لإثبات قدراتهم والمنافسة على حصة قدرها 50 ألف دولار.