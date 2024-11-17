88 لاعباً بالبطولة العربية للغولف في عجمان

تنطلق، اليوم، البطولة العربية الـ43 للرجال والثانية لرواد الغولف، على ملعب الزورا في عجمان، بمشاركة 88 لاعباً من 12 دولة عربية، وتستمر منافستها حتى 23 نوفمبر الجاري، وتأتي هذه البطولة ضمن الأجندة السنوية لبطولات الاتحاد العربي للغولف للموسم 2024/ 2025.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الجهوزية التامة لاستقبال المنتخبات المشاركة في بلدهم الثاني دولة الإمارات، مرحباً باسمه ونيابة عن رئيس الاتحاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للغولف بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذا المحفل العربي الكبير.

وأشار اللواء الهاشمي إلى أن منافسات البطولة ستقام على أرض ملعب الزورا للغولف في عجمان على مدار 6 أيام، وتم تخصيص غداً وبعد غد لتدريبات الفرق المشاركة من أجل التأقلم على أرض الملعب والدخول بأجواء المنافسات.

والتي تنطلق الأربعاء المقبل، وتتكون منتخبات «عربية الرجال» من 4 لاعبين، في حين يضم منتخب الرواد «3 لاعبين»، إلى جانب عدد من اللاعبين كبار السن يتنافسون على المستوى الفردي.

كما وجه اللواء الهاشمي الشكر والتقدير للاتحاد العربي للغولف والذي يقوده المستشار ياسر الرميان رئيس الاتحاد العربي للغولف على ثقة استضافة الحدث الكبير الذي يستهدف مستقبل اللعبة ونجومها من جيل الشباب إلى جانب لاعبي الرعيل الأول للعبة في وطننا العربي.