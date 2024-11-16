«روزنر» يتصدر بطولة «دي بي ورلد» للغولف

حقق الفرنسي أنطوان روزنر أداءً مذهلاً في الجولة الثانية من بطولة «دي بي ورلد» للغولف، حيث سجل «65 ضربة» سبع ضربات تحت المعدل ليتصدر الترتيب العام في البطولة المقامة على ملاعب «عقارات جميرا للغولف بدبي».

وقد أظهر روزنر، الذي يملك سجلاً مميزاً في دبي بفوزه ببطولة «الغولف في دبي» لعام 2020، مهارة استثنائية ليتقدم بمجموع 9 ضربات تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافسيه، الإنجليزي تايرل هاتون، والمرتبة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي»، اللاعب الشهير روري ماكلروي، الذي يلاحقه بفارق ضربة واحدة.

وفي حال فوزه في بطولة «ملعب إيرث» في عقارات الجميرا قد يرتقي روزنر إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» ويضمن عضوية مزدوجة في جولة «بي جي إيه» لعام 2025.

من جانبه، حقق روري ماكلروي، ثلاث ضربات تحت المعدل وبمجموع «69 ضربة»، وبذلك عزز ماكلروي موقعه في السباق على «كأس هاري فاردون»، حيث أنهى الجولة وهو في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برفقة الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، الذي يبتعد بفارق تسع ضربات عن ماكلروي في المركز 30.

أما تايرل هاتون فقد سجل نتيجة ماكلروي نفسها «69 ضربة» ليستمر في المنافسة مع تبقي جولتين من البطولة. هاتون كان وصيفاً في البطولة مرتين في 2016 و2022، كما حصل على المركز الثاني في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي.

ويأتي التشيلي خواكين نيمان في المركز الرابع برصيد 7 ضربات تحت المعدل، فيما يساويه في المركز الخامس الدنماركي راسموس هوغارد، والإيرلندي شين لوري، والسويدي ياسبر سفينسون، الذين حققوا نتائج 67 ضربة «5 ضربات تحت المعدل» ليحتلوا المركز الخامس مع الياباني كيتا ناكاجيما برصيد 6 ضربات تحت المعدل.

وفي المركز التاسع، يأتي الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود، مات والاس، وبول وارينغ، حيث يفصلهم عن التصدر ضربة واحدة فقط، في حين يسعى وارينغ إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في سلسلة «رولكس» بعد فوزه ببطولة «ياس لينكس» الأسبوع الماضي.