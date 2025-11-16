الحبتور بطلاً لتحدي «شهر نوفمبر للبولو» والفيصل وصيفاً



توج فريق الحبتور للبولو بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بطلاً لجولة تحدي شهر نوفمبر للبولو «هانيكاب 6 جول»، بعد أن تغلب في المباراة الختامية على منافسه القوي فريق الفيصل بقيادة الأمير سلطان الفيصل، بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف في مباراة ممتعة جاءت افضل أداء من مباراتهما في افتتاح الجولة.



بدأت المباراة وسط حضور جماهيري كبير بسبب البداية المبهرة مهرجان ايفزا «الشركة الراعية» وبادر الحبتور بإحراز أول الأهداف بواسطة نجم المباراة سانتوس اريارتي خوفاً من تكرار سيناريو المباراة الماضية، ثم أدرك الفيصل التعادل عن طريق نجمه طارق الحبتور، وفي الشوط الثاني نجح الحبتور في إنهائه بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتبدل الحال في الشوط الثالث بعد أن نجح سلطان الفيصل في قيادة فريقه واللعب بطريقة دفاعية حدت من خطورة سانتوس ومع نهاية الشوط أضاف الفيصل هدفه الرابع في أول تقدم له.



واحتدمت المنافسة مع بداية الشوط الرابع سعياً منهما إلى حسم اللقاء، وبالفعل رجح سانتوس كفة فريقه بالتعاون مع الشيخة علياء آل مكتوم ليشكل الثنائي خطراً كبيراً على دفاع الفيصل وأثمر هذا هدفين متتاليين ليرفع رصيده إلى ستة أهداف مقابل أربعة للفيصل ويتوج بطلاً.



وفي لقاء آخر، فاز فريق تيتان بقيادة الشيخ خليفة آل مكتوم على منافسه فريق خليفة تي في سي بقيادة توماس بلاسيوس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع «كأس الترضية» بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، بعد مباراة تقدم فيها فريق تيتان منذ البداية رغم مقاومة منافسه أغلب فترات المباراة.

توج مارتن بيدرسون رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» الفرق الأربعة، ونال اللاعب سانتوس اريارتي نجم فريق الحبتور كأس أفضل لاعب، ونال المهر لافيينا كانسيون جائزة أفضل خيل.