ماكلروي يقترب من حسم لقب السباق إلى دبي للغولف



شهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف استمراراً للأجواء الحماسية، بعد أن خطا النجم العالمي روري ماكلروي خطوة مهمة نحو الفوز بلقب السباق إلى دبي للمرة السابعة في مسيرته، بصعوده إلى صدارة الترتيب متقاسماً المركز الأول مع الدنماركي راسموس نيرغارد-بيترسن برصيد 203 ضربات «13 ضربة تحت المعدل».



ماكلروي، أول لاعب أوروبي يحقق «الغراند سلام» في مسيرته عقب فوزه بلقب الماسترز هذا العام، قدم أداءً قوياً في ختام يومه الثالث، مسجلاً 68 ضربة. ورغم البداية البطيئة بعد فقدان ضربة في الحفرة الرابعة، عاد النجم الإيرلندي الشمالي بقوة في الظهر، وسجل ثلاثة بيردي في الحفر 14 و15 و18 ليعزز موقعه في الصدارة قبل اليوم الختامي.

وتشتعل المنافسة على اللقب مع دخول 14 لاعباً فقط ضمن فارق ثلاث ضربات عن المتصدرين، يتقدمهم ستة لاعبين في المركز الثالث عند «-12»، هم: راسموس هويغارد، مات فيتزباتريك، تايريل هاتون، تومي فليتوود، أنخيل أيورا، ولوري كانتر.



وقدم الدنماركي راسموس هويغارد أفضل جولة بين ملاحقي الصدارة مسجلاً 65 ضربة دون أخطاء، لينتقل من خارج قائمة الـ15 الأوائل إلى وصافة متقدمة مشتركة. وكان اللاعب قد أنهى نسخة العام الماضي وصيفاً لماكلروي، ويأمل هذا العام في قلب المعادلة، فيما سجل النيوزيلندي دانيال هيليير 69 ضربة ليبقى ضمن دائرة المنافسة.



أما راسموس نيرغارد-بيترسن، الذي أنهى موسم 2024 متصدراً لتصنيف جولة هوتل بلانر، فقد قدم أداءً قوياً رغم بدايته المتعثرة بعد أن سجل بوغي في الحفرة الأولى إثر ابتعاده عن المنطقة الخضراء. لكن اللاعب الدنماركي سرعان ما استعاد توازنه وواصل جولته بلا أي خطأ، محافظاً على صبره وإيقاعه ليبقى في قلب المنافسة على لقبه الأول في جولة دي بي ورلد.



وبعيداً عن المنافسات داخل الملعب، شهدت البطولة نجاحاً كبيراً في فعاليات «يوم السيدات»، حيث استمتع الحضور بأنشطة متنوعة شملت عروضاً موسيقية ودروس غولف مجانية وأركان تجميل وترفيه، وسط إقبال جماهيري لافت، في حين تستقبل البطولة غداً «يوم العائلات»، مع دخول مجاني للأطفال حتى 17 عاماً بعد التسجيل، ومنطقة ترفيهية للأطفال من 11 صباحاً حتى 5 مساءً، تشمل فنوناً واستعراضات سحرية وورش عمل متنوعة. كما تقام دروس غولف مجانية من 1:30 إلى 3:30 ظهراً، إضافة إلى عروض الضربات الاستعراضية ووصلة موسيقية للفنان Jay Abo بعد انتهاء اللعب مباشرة.